В Иркутске суд обязал обновить трамвайный парк

Из-за износа трамваев участились возгорания и ДТП
У части трамваев в Иркутске истёк срок их эксплуатации, установила в ходе проверки прокуратура. Из-за неисправностей не раз случались ДТП и случаи возгорания вагонов.
- В связи с этим прокуратура города направила в суд исковое заявление о возложении на городскую администрацию обязанности организовать транспортное обслуживание населения областного центра трамвайным транспортом в соответствии с требованиями законодательства. Кировский районный суд Иркутска требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Решение суда не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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Из-за износа трамваев участились возгорания и ДТП
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