В Иркутске суд обязал обновить трамвайный парк



Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.



Как сообщал «Байкал-Daily», крупнейшее ДТП с участием трамвая произошло в Иркутске в марте 2021 года. Трамвай, у которого отказали тормоза,

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.Как сообщал «Байкал-Daily», крупнейшее ДТП с участием трамвая произошло в Иркутске в марте 2021 года. Трамвай, у которого отказали тормоза, сошёл с рельсов и протаранил сразу девять автомобилей

У части трамваев в Иркутске истёк срок их эксплуатации, установила в ходе проверки прокуратура. Из-за неисправностей не раз случались ДТП и случаи возгорания вагонов.- В связи с этим прокуратура города направила в суд исковое заявление о возложении на городскую администрацию обязанности организовать транспортное обслуживание населения областного центра трамвайным транспортом в соответствии с требованиями законодательства. Кировский районный суд Иркутска требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Решение суда не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.