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В Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил девять машин

В Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил девять машин
Происшествия, 
Момент того, как трамвай повредил сразу девять автомобилей, засняли камеры

Сегодня утром в Иркутске трамвай с отказавшими тормозами повредил девять машин. Крупная авария произошла в районе железнодорожного вокзала, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Вагоновожатый заметил техническую неисправность трамвая. Он высадил пассажиров. Пустой трамвай направился в депо для проведения ремонтных работ.

- Высадил пассажиров, ехал уже пустой. Позвонил диспетчеру, она спросила: «Сам доедешь?» Я ответил: «Вроде сам идёт». Начал тормозить, а тормозов нет, понесло, и всё, - рассказал водитель.

На улице Звездинская трамвай повредил две легковые автомобили, а затем на спуске протаранил ещё семь автомобилей.


В их числе оказалась и машина автошколы, за рулём была девушка-курсант. Инструктор рассказал, что его ученица сильно испугалась.

- Поднимаю глаза, смотрю – трамвай. Руль вправо успел дёрнуть, и больше ничего не успел, - поделился инструктор.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники полиции и следователи.

Следователи СК начали доследственную проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).


ДТП трамвай
 
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