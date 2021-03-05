В Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил девять машин

На улице Звездинская трамвай повредил две легковые автомобили, а затем на спуске протаранил ещё семь автомобилей.





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Сегодня утром в Иркутске трамвай с отказавшими тормозами повредил девять машин. Крупная авария произошла в районе железнодорожного вокзала, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Вагоновожатый заметил техническую неисправность трамвая. Он высадил пассажиров. Пустой трамвай направился в депо для проведения ремонтных работ.- Высадил пассажиров, ехал уже пустой. Позвонил диспетчеру, она спросила: «Сам доедешь?» Я ответил: «Вроде сам идёт». Начал тормозить, а тормозов нет, понесло, и всё, - рассказал водитель.В их числе оказалась и машина автошколы, за рулём была девушка-курсант. Инструктор рассказал, что его ученица сильно испугалась.- Поднимаю глаза, смотрю – трамвай. Руль вправо успел дёрнуть, и больше ничего не успел, - поделился инструктор.Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники полиции и следователи.Следователи СК начали доследственную проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).