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Мэр Улан-Удэ - выпускникам: «От вас зависит наше будущее!»

Мэр Улан-Удэ - выпускникам: «От вас зависит наше будущее!»
Власть,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В школах города прозвенели последние звонки

Сегодня в 58 школах столицы Бурятии проходят последние звонки, символизирующие завершение учебного года и окончание школы. С этим знаменательным событием мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил выпускников школы №32, которую он окончил в 1983 году с золотой медалью.

- Дорогие выпускники, учителя, родители, бабушки и дедушки! Сегодня у нас особенный день – для наших выпускников прозвенит последний звонок. Ребята, перед вами открыты все пути. Я уверен, что вы станете замечательными специалистами, у вас все будет получаться, и вы будете заниматься любимым делом. Впереди первое серьёзное испытание – выпускные экзамены. Вы готовились к этому важному моменту, и я уверен, что вы покажете отличный результат, ведь от вас, вашего таланта зависит наше будущее, будущее нашего города, нашей Бурятии, нашей великой страны! – обратился к выпускникам Игорь Шутенков.

Овациями учащиеся, педагоги и гости праздника встретили новость о том, что в этом году по национальному проекту «Образование» завершится строительство нового корпуса школы №32, что позволит решить вопрос трёхсменного обучения.

- В Улан-Удэ мы создаём все условия для успешной комфортной учёбы – только за этот год мы открыли две новых суперсовременных школы: это школа №40 на Октябре и школа №8 на Левом Берегу. Ударными темпами идёт строительство 4 новых школ по проекту ВЭБ.РФ, а в этом году мы завершим и откроем новый корпус вашей любимой 32-й школы, - добавил Игорь Шутенков.

По традиции во время праздника выпускники исполнили гимн России, станцевали школьный вальс, вручили цветы своим любимым учителям. Не остались в стороне и родители, которые посвятили своим детям песню. Завершился праздник традиционным перезвоном колокольчиков от первоклассников и выпуском в небо белых голубей.

- Конечно сегодня волнительный день. Немного печально, что школьная жизнь заканчивается, но все эмоции перебивают предстоящие экзамены, поэтому скучать пока некогда. По школе я сначала скучать не буду, а потом, уверен, что заскучаю, - поделился выпускник 11 «а» класса Амгалан.

В этом году школе №32 исполнилось 45 лет. За эти годы школа выпустила 155 выпускников с золотой медалью и 94 – с серебряной. А в этом году из её стен выпускаются 130 учащихся, из которых 15 человек с медалями.

- Вы сегодня услышали очень много тёплых слов от ваших классных руководителей, от учителей, от родителей. Это те люди, которые были с вами всегда, радовались вашим первым победам, вашим первым успехам. Я желаю, чтобы вы сдали свой первый серьёзный ЕГЭ на отлично, чтобы вы поступили в те вузы, в которые задумали, чтобы ваш пусть был прямым, ровным и счастливым! – сказала директор школы №32 Юлия Дикань.

Всего этом году со школой прощаются 2500 выпускников Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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