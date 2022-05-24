Вся карьера нового замминистра Эрдэма Биликтуева связана со спортом
В Бурятии назначен новый замминистра спорта и молодёжной политики – председатель комитета по физической культуре и спорту. Должность получил мастер спорта по вольной борьбе, судья международной категории, неоднократный победитель республиканских турниров по бурятской борьбе Эрдэм Биликтуев. Соответствующий документ подписан 23 мая.
В пресс-службе минспорта Бурятии рассказали, что Эрдэм Биликтуев окончил Дальневосточную и Сибирскую академии государственной службы по специальности «юриспруденция», а также Бурятский государственный университет.
С самого начала карьера Биликтуева была связана со спортом. Он прошёл путь от ведущего специалиста до консультанта республиканского агентства по физической культуре и спорту. Более 10 лет трудился тренером в спортивной школе олимпийского резерва № 7 имени Валерия Сыдеева в Улан-Удэ.
Он женат, воспитывает трёх детей – двух сыновей и дочь.
Пост замминистра спорта – председателя комитета по физической культуре и спорту прежде занимал Иван Козырев (к слову, мастер спорта по боксу). Он был назначен на эту должность 2018 году. В октябре 2021 года Козырев ушёл на повышение, сейчас он возглавляет министерство спорта.
Новым замминистра спорта Бурятии назначили борца
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