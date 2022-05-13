В Бурятии ушёл из жизни глава сельского поселения



В частности, Аркадий Дабаев начал строительство борцовского клуба в селе Кокорино, ремонт дорог местного значения. Во время его работы было проведено уличное освещение на улице Молодёжная в селе Кокорино, установлены шлагбаумы в сторону озера Карасиное в местности Хал. В целом началось облагораживание и благоустройство сёл Кокорино и Хурамша

Ушёл из жизни глава сельского поселения «Гильбиринское», что находится в Иволгинском районе Бурятии, Дабаев Аркадий Иванович. Ему было 57 лет.Аркадий Иванович родился 10 февраля 1965 года в селе Хурамша. В 1982 году окончил Гильбиринскую среднюю школу. Выпускник Бурятского государственного педагогического института, учился по специальности «преподаватель ОБЖ и физической культуры». До того, как занять пост главы, возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство.Как сообщал «Байкал-Daily», Аркадий Дабаев выиграл выборы главы села всего год назад, в апреле 2021-го - За период работы в должности главы поселения Аркадий Иванович зарекомендовал себя болеющим душой за развитие территории, ответственным руководителем. Последние годы жизни он посвятил кропотливому труду на благо своей малой родины, он всей душой радел за благополучие родного края. На работе Аркадия Ивановича ценили за ум, внимательность и креативный подход к решению поставленных задач. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал не только словом, но и делом. За столь короткий срок его службы на посту главы сельского поселения «Гильбиринское» произошли значительные изменения в селах Кокорино и Хурамша, - сообщается в группе «Иволга-инфо».