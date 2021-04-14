Новый сельский глава имеет погашенную судимость
11 апреля состоялись досрочные выборы главы сельского поселения «Гильбиринское» Иволгинского района Бурятии. Явка составила 40%.
Уверенную победу одержал Аркадий Дабаев, представляющий «Единую Россию». Он набрал более 90% голосов, обойдя безработную Оюну Булдаеву от «Справедливой России» и студента шестого курса медицинского института БГУ Батора Баинова от ЛДПР.
Дабаеву 55 лет, он из Нижней Иволги. В 1993 году окончил Бурятский государственный педагогический институт. Последнее его место работы – глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
В документах Избиркома имеются данные о том, что новый сельский глава был ранее судим за кражу. Произошло это давно, осуждён он был ещё по статье Уголовного кодекса РСФСР. Судимость снята в 1999 году.
Как сообщал «Байкал-Daily», прежний глава сельского поселения «Гильбиринского» был признан виновным в присвоении вверенного имущества.
С декабря 2015 года по июль 2017 года глава отдавал незаконные распоряжения о перечислении денег из бюджета поселения сотрудникам сельской администрации. Впоследствии деньги передавались самому главе. Всего он присвоил 266 тысяч рублей. Суд назначил виновному три года лишения свободы условно.
В Бурятии выбрали главу села, где был осуждён прежний руководитель
Власть, Фото:
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