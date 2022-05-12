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В Иркутской области назначили зампреда правительства

В Иркутской области назначили зампреда правительства
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Им стал Павел Писарев

Павел Писарев назначен на должность заместителя председателя правительства Иркутской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона. Павел Писарев приступит к работе на новом посту с 17 мая. В его обязанности войдёт курирование вопросов строительного блока.

- С 11 января 2021 года Павел Писарев занимал должность министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, с мая 2021 года – министра строительства Иркутской области. В период его деятельности в качестве главы регионального министерства велись работы по восстановлению районов, пострадавших от наводнения 2019 года, реализованы значимые строительные проекты, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Писарев Павел Валерьевич родился в 1978 году в селе Чернышёвка Приморского края. Получил два высших образования по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Менеджмент». Трудовую деятельность начал в 1998 году мастером участка в ПСК «Монолитсаянстрой». В этой организации работал также в качестве прораба и начальника участка.

С 2001 года занимал руководящие должности в нескольких коммерческих структурах, затем в Хакасском государственном университете имени Н.Ф. Катанова, НКО «Республиканский фонд жилищного строительства», работал заместителем министра по градостроительной и жилищной политике Республики Хакасия, директором республиканского управления капитального строительства. С 2010 года являлся директором ООО «Абаканкоммунпроект». Был членом общественной палаты Республики Хакасия в трёх созывах.

В 2019 году Павлу Писареву присвоено почётное звание «Заслуженный строитель Республики Хакасия».

В настоящее время исполняющим обязанности министра строительства Иркутской области назначен Александр Сергеевич Галкин, заместитель министра строительства региона.
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