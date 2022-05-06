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Шойгу поблагодарил Алексея Цыденова и бурятских артистов

Шойгу поблагодарил Алексея Цыденова и бурятских артистов
Власть, 
В Бурятию пришло официальное письмо с благодарностью министра обороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил главу Бурятии Алексея Цыденова и жителей республики за активное участие в оказании помощи населению Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в официальном письме Министерства обороны России.



По словам Сергея Шойгу, организованные по личной инициативе Алексея Цыденова выступления творческих коллективов Бурятии перед российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, «наглядно продемонстрировали народную поддержку своих защитников, что положительно сказывается на морально-психологическом состоянии личного состава».

«Своим талантом, домашним уютом и теплотой артисты помогли нашим воинам восстановить силы, отвлечься от суровой действительности и вспомнить о родном доме и семье», - говорится в официальном письме Сергея Шойгу.

Также он поблагодарил Алексея Цыденова, организаторов и участников концертов за «твёрдую гражданскую позицию, истинный патриотизм». Министр обороны пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов.

В марте и апреле 2022 года творческая группа 29 артистов из Бурятии дала концерты для российских военнослужащих, раненых бойцов в госпиталях, мирных жителей Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик.

– В составе творческой группы выступали сотрудники нашего учреждения – Виктор Паньков и Георгий Байбородин. Совместно с артистами Бурятского театра оперы и балеты, Бурятского театра песни и танца «Байкал», Бурятской государственной филармонии и ансамбля «Забава» наши коллеги выполнили важную миссию, поддержав моральный дух российских солдат и офицеров, – отметила директор Республиканского центра народного творчества Жаргалма Архинчеева.

Участники творческой группы из Бурятии были награждены государственными наградами – медалями Героя России Алдара Цыденжапова, а также почётными грамотами Министерства обороны РФ.
минобороны глава Бурятии Алексей Цыденов

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