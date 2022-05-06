Родные искусанной собаками улан-удэнки обратились к главе Бурятии

По словам близких, получившая тяжелейшие травмы девушка всё глубже проваливается в депрессию
Родные улан-удэнки Татьяны, которую сильно искусали собаки в конце 2020 года, обеспокоены, что лечение девушки «подвисло». При этом процесс реконструкции лица, от которого собаки не оставили живого места, не завершён. Накануне близкие написали об этом в соцсетях.
- Верим в силу соцсетей! Потому что очень-очень затянулось наше ожидание, нет долгожданного сообщения «приезжайте в Москву!». Проходят дни, недели, месяцы... Татьяна всё глубже проваливается в депрессию, боль, тоску и разочарование! – написали родные девушки.
Родственники обратились к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой поспособствовать продолжению лечения в столице России.
- Помогите, пожалуйста, Танечке. Не хочется думать, что процесс реконструкции остановился на половине пути, - этими словами закончился пост.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшное нападение стаи собак на девушку произошло в декабре 2020 года в микрорайоне Забайкальский. Животные буквально растерзали её, не оставив живого места на лице, а руки искусали до костей. Девушка выжила лишь благодаря соседям, которые отогнали стаю.
Лечение началось в Улан-Удэ; из-за тяжёлого состояния девушку даже вводили в искусственную кому. Как только это стало возможно, девушку отправили спецбортом в Москву. Здесь она лечилась вплоть до декабря прошлого года. Тогда родные сообщали, что врачи дали девушке «передышку» до января.
За год, как отмечали близкие пострадавшей, врачами проведена «ювелирная работа». Операции проводились с переменным успехом: девушка то быстро восстанавливалась, то наоборот – расходились швы.
Во время московских командировок улан-удэнку навещал Алексей Цыденов, который вручил ей подарки. Также в гостях был депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Он не застал саму Татьяну, у которой тогда была операция, но оставил ей цветы и фрукты. По словам врача, с которым поговорил Валуев, таких тяжёлых травм он в своей практике ещё не видел.
Родные искусанной собаками улан-удэнки обратились к главе Бурятии
Власть, Фото:
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