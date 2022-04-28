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Мэр Улан-Удэ потребовал безжалостно расторгать контракты с халатными подрядчиками

Мэр Улан-Удэ потребовал безжалостно расторгать контракты с халатными подрядчиками
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Уже сейчас некоторые подрядные организации нарушают сроки контрактов

Вопрос реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том числе порядок обращения с фрезерованным асфальтобетоном, обсудили на совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

В Улан-Удэ этим летом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 29 участков автотрасс общей протяжённостью 30 км. Работы уже начались на проспекте Строителей, улицам Мокрова, Любови Шевцовой, Павлова. Однако уже сейчас некоторые подрядные организации нарушают сроки контрактов, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Пока у нас только начало строительного сезона. Если появились недобросовестные подрядчики, надо безжалостно расторгать контракт. Надо подходить к этому грамотно, тщательно и щепетильно, так, чтобы не затянуть работу. Расторгать однозначно, - сказал Игорь Шутенков.

Комитет по строительству начал процедуру расторжения муниципального контракта с подрядной организацией, которая должна была отремонтировать дороги по улицам Степная Протока, Дорожная и Строителей.

- С 1 апреля подрядчик должен были приступить к началу работ, но на объект он по графику не вышел. МУ «Улан-Удэстройзаказчик» начал вести претензионную работу, 14 апреля было опубликовано решение об одностороннем расторжении контракта. Однако 25 апреля подрядчик сам зашёл на объект и начал снимать фрезерат. Фрезерат мы приняли, складировали, на сегодняшний день подрядчик не работает. Работу по расторжению контракта продолжаем, - сообщила заместитель мэра - председатель комитета по строительству Татьяна Матвеева.

Во избежание подобных случаев всех подрядчиков повторно уведомили о необходимости заблаговременно оповещать заказчика о начале работ по фрезерату.

Сейчас объёмы фрезерованного асфальта по каждой ремонтируемой дороге определены, информация направлена в адрес комитета городского хозяйства и комбината по благоустройству. МУ «Улан-Удэстройзаказчик» подписало дополнительные соглашения по всем муниципальным контрактам, определяющие обязанность подрядчика по передаче фрезерата в комбинат по благоустройству.

- С целью закрепления нормативного регулирования взаимодействия структурных подразделений администрации города и подрядных организаций по передаче фрезерата подготовлен проект постановления администрации города, который находится сейчас на согласовании, - отметила Татьяна Матвеева.

Решение об использовании асфальтового сырья в дорожном строительстве было принято в 2020 году. Снятый слой асфальтобетонного покрытия с дорог, которые ремонтируют по нацпроекту, укладывают на дворовых и просёлочных дорогах столицы, где ремонт не предусмотрен. В прошлом году фрезерованный асфальтобетон уложили на 26-и грунтовых улицах города, четырёх тротуарах вдоль магистральных улиц и на парковке возле школы №63.

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