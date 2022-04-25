Глава Бурятии получил право избираться неограниченное количество раз

Приняты поправки в Конституцию Бурятии
Ограничение на избрание на пост главы Бурятии сняли сегодня на сессии Народного Хурала. Ранее один человек мог избираться на пост главы республики не более двух раз подряд.
Также, согласно поправкам в Конституцию Бурятии, руководитель республики получил право выносить предупреждения главам муниципальных образований и мэрам, а также объявлять им выговоры.
Кроме того, поправками в законе исключили такое основание для отрешения от должности главы Бурятии, как отзыв его избирателями.
Для временно исполняющего обязанности главы республики исключаются ограничения по внесению изменений в состав правительства республики, а также по обнародованию, подписанию законов Бурятии, либо их отклонению. Согласно прежнему законодательству, в этих действиях временно исполняющий обязанности главы был ограничен.
Основные тезисы представил зампред правительства Бурятии Баир Цыренов.
- Данный законопроект разработан в целях приведения Конституции Бурятии в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 2021 года об общих принципах организации публичных отчетов. Согласно этому, из Конституции республики исключаются положения о ежегодных отчётах главы Бурятии перед Народным Хуралом о ходе исполнения планов мероприятия по реализации стратегии социально-экономического развития Бурятии, а также результатах о независимой оценки качества условия оказания услуг организаций в сфере культуры, здравоохранения, образования и социального обслуживания. Настоящая разновидность отчётов, подчеркну, по смыслу действующего федерального закона, будет являться составляющей отчета главы Бурятии перед Народным Хуралом о деятельности республиканского правительства. В целях проведения в соответствии с законом 414 ФЗ из республиканской Конституции исключаются нормы, предусматривающие ограничения по замещению должности главы Республики Бурятия одним и тем же лицом более двух сроков подряд. Учитывая, что закон 414 ФЗ не устанавливает ограничения по количеству сроков замещения должности высшим должностным лицом субъектам РФ, у субъектов отсутствуют полномочия по самостоятельному установлению подобных ограничений, - объявил зампред республиканского правительства.
На сессии высказался депутат Народного Хурала, коммунист Баир Цыренов, который раскритиковал внесение изменений в Конституцию республики.
- Уважаемые депутаты, если даже вспомнить текущий созыв Народного Хурала, вопросы, связанные с изменениями в Конституции, мы рассматриваем уже не в первый раз. Но вот даже взять изменения Конституционного суда Бурятии, а это один из ключевых органов, который подтверждает нашу республику в составе Федерации и являлся гарантом нашей Конституции. Создать новый конституционный суд уже невозможно, а упразднить было легко. Сегодня мы видим опять изменения в Конституцию нашей республики. Зачем такие законы принимать? – вопрошал у коллег Цыренов.
Он также выразил мнение, что «вообще Конституция у нас превратилась в бумажку, в которую вносятся сиюминутные политические интересы в угоду действующей власти, что на федеральном уровне, что на республиканском. Изменения, связанные с органами власти, никак не улучшает жизнь наших граждан, никак не усиливает роль республики в целом, не укрепляет её».
Баир Цыренов напомнил и о поправках в Конституцию РФ 2020 года.
- Жизнь явно лучше не стала за этот период. То же самое и с Конституцией Республики Бурятия. Вообще если человек один срок просидел, второй, третий, четвертый и так до бесконечности, так у него мотивации не будет, личностного роста. Для чего эти изменения? Два срока – это десять лет, достаточно для того, чтобы внести свой большой посильный вклад в развитие республики. Мы же говорим, что должны развивать кадровый резерв, но если у нас на местах начиная с президента страны и глав регионов, люди готовы сидеть вечно, о каком стимулировании кадрового резерва может идет речь, - заявил свою позицию коммунист.
Он выразил мнение, что при принятии законопроекта повторится история с выборами в 2017 году, когда лидеру коммунистов Вячеславу Мархаеву было отказано в регистрации из-за множественных ошибок при прохождении «муниципального фильтра».
- Вы опять хотите выборы, чтобы как в 2017 году были два-три кандидата на пост главы республики? Вспомним 2017 год, неужели кто-то верит, что Мархаев не мог преодолеть муниципальный фильтр? Это что же у Мархаева поддержка у народа ниже была чем у, при всем моем уважении к Дорошу, и неуважении к Батодалаеву? - подытожил Цыренов свое выступление.
Заявления депутата прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов:
- Это приведение законопроекта в соответствие с федеральными нормами. Оно не дискутируется, оно принимается. У нас с вами единственная обязанность – в течение трёх месяцев эту норму принять. Не надо искать подводных камней, - разъяснил Цыденов.
Алексей Цыденов работает в Бурятии первый срок. Он уверенно выиграл выборы главы в 2017 году, набрав 87 % голосов избирателей. Очередные выборы главы состоятся в сентябре этого года. Цыденов ранее не раз заявлял, что намерен принимать в них участие.
Глава Бурятии получил право избираться неограниченное количество раз
Власть, Фото:
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