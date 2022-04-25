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Бурятская шахматистка получила высокую должность в Народном Хурале

Бурятская шахматистка получила высокую должность в Народном Хурале
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Инна Ивахинова оказалась единственным кандидатом на этот пост

Знаменитая бурятская шахматистка Инна Ивахинова возглавила комитет Народного Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям. Эта государственная должность с весьма и весьма хорошей зарплатой.

Инна Ивахинова была единственным кандидатом на эту должность.

- На сегодняшний день я провожу работу по многим направлениям, входящих в полномочия комитета. Это работа по развитию и укреплению международных и межрегиональных отношений, мероприятия по продвижению имиджа республики на российском и международных уровнях, поддержка и развитие туризма и спорта. С 2019 года я являюсь президентом федерации шахмат Бурятии. За это время сделано многое. Гордостью республики стали достижения моих воспитанников: их победы на первенствах России, Европы и мира, - сказала Инна Ивахинова депутатам перед голосованием.

В завершении своего выступления она пообещала приложить максимум усилий для совместной плодотворной работы «на благо и совместного процветания республики».

Депутат Буда-Ширап Батуев поддержал её кандидатуру и пожелал плодотворной работы. Парламентарий Баир Гармаев предложил, чтобы больше внимания уделялось изучению бурятского языка, укреплялись связи между Огинским и Усть-Ордынским округами и «более тесно работали в поле этнической Бурятии».

По итогам тайного голосования «за» Ивахинову проголосовали 50 депутатов, против – менее десяти.

Как сообщал «Байкал-Daily», пост председателя комитета Хурала по нацвопросам освободил Аркадий Цыбиков. Свой уход с поста и разжалование в «рядовые» депутаты он объяснил необходимостью длительной реабилитации после коронавируса.

Всего в Народном Хурале шесть комитетов – бюджетный, по госустройству, аграрный, по экономической политике, по социальной политике и по нацвопросам. Их руководители (как председатель Хурала, его заместители) находятся на госслужбе и высокой зарплате.

Инна Ивахинова в Хурал попала в 2018 году, для неё это первый созыв. Она прошла в парламент по партийному списку «Единой России». 
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