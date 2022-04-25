Бурятский депутат поставил в пример «бзики» президента Байдена

Игорь Бобков выразительно высказал своё мнение по поводу поправок в Конституцию Бурятии о главе
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на сессии депутаты Народного Хурала поддержали ряд поправок в Конституцию Бурятии. Все они касаются главы Бурятии. Теперь он получил право избираться более двух сроков подряд, объявлять выговоры главам районов и мэрам, а также главу больше нельзя будет отозвать с должности. Такая возможность, как отзыв главы избирателями, будет убрана из Конституции.
Во время обсуждения документа своё мнение высказал депутат Народного Хурала Игорь Бобков. Он счёл, что убрать возможность отзывать с поста главу республики не очень хорошая идея.
- У нас на каждом этаже есть пожарные гидранты. Так вот, депутаты, кто-то из вас за все это время воспользовался этими гидрантами? Вы скажете, нет, не было причины. Так вот, стоят эти гидранты и стоят столько лет, никому не мешают. Так почему вы хотите убрать такую возможность – отозвать главу республики с поста? Почему, зачем и кто автор этой идеи, - обратился к коллегам депутат.
Помимо этого, Бобков заметил, что если в нормах демократии существует возможность отзыва главы государства, так это не просто так придумано. В пример он привёл 79-летнего президента США Джо Байдена, который то оговаривается на публике (называл своего заместителя Камалу Харрис президентом), то пытался пожать руку пустоте.
- Вот сейчас каждую неделю наблюдаем очередной бзик действующего президента США Джозефа Байдена: то жену с сестрой путает, то здоровается и пожимает невидимую руку, то и вовсе теряется в пространстве. А ведь США – это одна из ведущих стран, обладающая ядерным оружием, претендующий на звание главной державы в мире. Такой руководитель несёт реальную угрозу. Так вот у них есть возможность импичмента – отстранить действующего президента, у них это в некоторых случаях прописано, не исключено, что они этим скоро воспользуются. Бурятия конечно же, поменьше, чем США, но нам она гораздо важнее и иметь «страховку» (ред- импичмент) как у США нам совсем не лишне. Я убежден, что иметь нормы, позволяющие в Конституции объявить импичмент главе республики, который возможно в гипотетическом будущем потеряет доверие граждан, мы имеем право. Не теряйте три месяца, переписываетесь, разговаривайте, обсуждайте о целесообразности или нецелесообразности принятия такого закона. Я не призываю голосовать «против», всего лишь излагаю своё мнение, - заключил в своем выступлении Игорь Бобков.
Отметим, поправки в Конституцию Бурятии были приняты, так как это приведение в соответствие с федеральным законодательством. Отказаться от них власти регионов не имеют права.
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