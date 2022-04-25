Депутаты не проводили заседания в течение трёх месяцев
Сегодня на сессии Народного Хурала Бурятии утвердили роспуск депутатов сельского поселения «Клюевское» в Кабанском районе Бурятии.
Районные депутаты устроили себе длительный «отдых» - в течение трёх месяцев (с конца июля по ноябрь 2021 года) официально не проводили заседания.
- На сегодня не принят бюджет. Решения по вопросам местного поселения не принимается, - доложил заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам кадровой политики и государственной службы Юрий Ширабдоржиев.
Депутат Иринчей Матханов поинтересовался, будет ли какая-то экономия для республиканского бюджета от принятого решения. Но, как выяснилось, зарплату не получают ни депутаты сельсовета, ни их председатель.
Единогласным решением закон был принят.
В Бурятии распустили долго отдыхавших сельских депутатов
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