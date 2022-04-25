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В Бурятии распустили долго отдыхавших сельских депутатов

В Бурятии распустили долго отдыхавших сельских депутатов
Власть,  Фото:pixabay.com
Депутаты не проводили заседания в течение трёх месяцев

Сегодня на сессии Народного Хурала Бурятии утвердили роспуск депутатов сельского поселения «Клюевское» в Кабанском районе Бурятии.

Районные депутаты устроили себе длительный «отдых» - в течение трёх месяцев (с конца июля по ноябрь 2021 года) официально не проводили заседания

- На сегодня не принят бюджет. Решения по вопросам местного поселения не принимается, - доложил заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам кадровой политики и государственной службы Юрий Ширабдоржиев.

Депутат Иринчей Матханов поинтересовался, будет ли какая-то экономия для республиканского бюджета от принятого решения. Но, как выяснилось, зарплату не получают ни депутаты сельсовета, ни их председатель.

Единогласным решением закон был принят. 
депутаты Народный Хурал

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