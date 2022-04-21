Сельские депутаты устроили себе длительный «отдых»
25 апреля на очередной сессии Народного Хурала рассмотрят вопрос о роспуске нынешнего созыва депутатов сельского поселения «Клюевское». Посёлок Клюевка находится в Кабанском районе Бурятии.
Законопроект внёс глава Бурятии Алексей Цыденов. Докладчиком выступит председатель комитета территориального развития администрации главы Юрий Ширабдоржиев.
Ранее Кабанский районный суд установил факт непроведения советом депутатов Клюевского официальных заседаний в течение трёх месяцев. Депутаты не собирались для работы с конца июля по ноябрь прошлого года.
По закону, в подобном случае глава Бурятии в течение трёх месяцев после решения суда обязан внести в парламент законопроект о роспуске представительного органа муниципального образования.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021 года по той же причине был распущен совет депутатов Северомуйска Муйского района. Они также не собирались на заседания три месяца подряд.
В Бурятии распустят неработящих сельских депутатов
Власть, Фото:
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