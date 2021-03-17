В Бурятии распустили северомуйских депутатов

Депутаты не проводили заседаний долгое время
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал закон о роспуске совета депутатов Северомуйска Муйского района. «Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования», - говорится в документе от 15 марта.
Ранее законопроект о роспуске поселкового совета депутатов был принят в двух чтениях на сессии Народного Хурала 25 февраля.
- Установлен факт не проведения совета депутатов городского поселения «Северомуйское» правомочных заседаний в течение трёх месяцев подряд с 14 января по 18 апреля, со 2 июня по 3 сентября 2020 года, - говорилось к пояснительной записке к законопроекту.
Депутаты даже не явились на суд.
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Депутаты не проводили заседаний долгое время
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