Глава Бурятии – абитуриентам: «Учитесь, а работа у вас будет»

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов ответил на вопросы старшеклассников во время своего открытого урока



Глава Бурятии Алексей Цыденов дал открытый урок для старшеклассников улан-удэнской школы №40. Алексей Цыденов ответил на вопросы из самых разных областей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Наибольшее количество учеников волновали условия, которые создаются в Бурятии для закрепления молодых специалистов.



- Главные вопросы молодых профессионалов: где я буду жить и работать, какая у меня будет специальность, какие будут условия для меня и моих будущих детей и так далее. Отвечая на них, отмечу, что мы работаем сейчас по трём направлениям: первое – это создание новых высокотехнологичных, интересных рабочих мест с достойной заработной платой. В частности, по авиазаводу – там увеличивается объем выпуска продукции, туда сегодня требуется 500 специалистов. У нас развивается производство на Улан-Удэстальмосту, и там требуются специалисты. У нас реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как «Озёрный ГОК», и там более 2,5 тысяч специалистов нужно, у нас реализуются проекты по добыче урана, флюорита, кварцита, золота. Эти все проекты требуют дополнительных специалистов. У нас развивается малое и среднее предпринимательство, которое в качестве поддержки получает льготные кредиты, создаются технопарки, где можно ставить малые производственные мощности. То есть ведётся работа по созданию новых рабочих мест и созданию условий развития бизнеса, для того, чтобы молодые предприниматели могли сами выбрать, что им интересно. В сфере сельского хозяйства у нас также есть проекты-стартапы, когда выдается субсидия молодому фермеру на открытие своей фермы, - рассказал глава Бурятии.



Алексей Цыденов подчеркнул, что и гуманитарная, и техническая сферы республики нуждаются в специалистах.



- Куда бы вы ни пошли, нам нужны все. Очень большой дефицит врачей, учителей, нужны рабочие специальности. Идёт движение республики вперёд, что специалисты нужны по всем направлениям. Поэтому, что вам по душе, туда и идите, точно найдёте свою реализацию. Продукция, которая производится в республике, конкурентоспособна, востребована, и это гарантирует то, что работа будет всегда. У нас на сегодня более 16 тысяч вакансий в центре занятости, нам не хватает рабочих рук, поэтому учитесь, а работа у вас будет, - заверил глава Бурятии.

