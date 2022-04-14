Игорь Шутенков – ТОСам Улан-Удэ: «Вы объединяете людей, ведёте их за собой»









Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с жителями отдалённых микрорайонов Советского района - мкрн Дивизионный и Левого берега. На встрече с представителями территориальных общественных самоуправлений «Исток», «Солдатский», «Вагжанова», «Тулунжа», «Стеклозавод» Игорь Шутенков рассказал о планах по развитию их территорий. Также мэр ответил на волнующие вопросы жителей.- Территориальные общественные самоуправления - это наши помощники, наши друзья, наши коллеги, наши партнеры, и всё, что мы делаем на территории города, то опираемся, конечно, на вас. Коллеги, вы объединяете людей, сплачиваете, вы ведёте их за собой, люди к вам прислушиваются. Вы стали лидерами общественного мнения на своих территориях, - обратился Игорь Шутенков к представителям ТОСов.На встрече активисты микрорайона Солдатский представили мэру проект строительства мемориала Героям Советского Союза в Великой Отечественной войне «Мы помним Ваши имена».Мемориальный комплекс планируется возвести совместными усилиями активистов ТОС, жителей, органов местного самоуправления, призовых средств городского конкурса «Лучший социально-значимый проект ТОС», депутатов Улан-Удэнского городского Совета и Народного Хурала.- В нашем микрорайоне три самые центральные и большие улицы названы в честь героев Советского Союза: Михалёва, Талалихина, Панфилова. Более десяти ветеранов Великой Отечественной проживают в Солдатского. К сожалению, с каждым годом уходят наши ветераны, поэтому основной целью данного проекта является создание мемориала, с помощью которого мы, жители микрорайона Солдатский, можем увековечить имена наших земляков, ветеранов, - рассказала председатель ТОС «Солдатский» Анастасия Шестерикова.Также на встрече руководители ТОСов задали мэру и руководству администрации Советского района вопросы, касающиеся берегоукрепления, благоустройства территорий и строительства социальных объектов. К примеру, жителей посёлка Исток беспокоит отсутствие спортивного зала. Мэр сообщил, что разработан проект строительства спортивного зала при школе №54. Заявка находится на рассмотрении в Минспорта России. Также в этом году начнётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайон Солдатский по улице Восточная. Здание бывшей амбулатории по адресу Талалихина передано под размещение второго здания Дома культуры «Авиатор». Сейчас идут закупочные процедуры на проведение ремонтных работ.Что касается дорог в частном секторе, то ежегодно весной и летом проводится отсыпка и грейдирование грунтовых улиц Левобережья. Работа продолжится – по проекту «Народный бюджет» будут отсыпаны и отгрейдированы дороги в микрорайонах Сокол, Исток, Солдатский, Тулунжа, Заречный и Левый берег. Дополнительно по результатам весеннего снеготаяния формируется перечень проблемных участков, на которых образовались распутицы, для включения в план работ.Сегодня в городе работает 95 территориальных общественных самоуправлений, из них 27 организованы в границах многоквартирных жилых домов, зарегистрировано в качестве юридических лиц - 20 ТОС. Всего охват населения Улан-Удэ движением ТОС составляет свыше 88 тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэрии.