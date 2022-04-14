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Алексей Цыденов поднялся в рейтинге губернаторов ДФО на три позиции

Алексей Цыденов поднялся в рейтинге губернаторов ДФО на три позиции
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Медиарейтинг представила «Медиалогия»

Российская компания автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей «Медиалогия» опубликовала ежемесячный медиарейтинг губернаторов за март 2022 года.

Так, в пятерку лидеров рейтинга губернаторов Дальневосточного федерального округа вошёл глава Бурятии Алексей Цыденов. Он поднялся на три позиции с прошлого месяца с медиаиндексом – 20 356,7 (цитируемость) и 4 195 сообщениями в СМИ.

Лидерами медиарейтинга в марте стали глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Губернатор соседнего Забайкалья Александр Осипов занял в рейтинге седьмое место.
рейтинг глава Бурятии Алексей Цыденов

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