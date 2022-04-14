Медиарейтинг представила «Медиалогия»
Российская компания автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей «Медиалогия» опубликовала ежемесячный медиарейтинг губернаторов за март 2022 года.
Так, в пятерку лидеров рейтинга губернаторов Дальневосточного федерального округа вошёл глава Бурятии Алексей Цыденов. Он поднялся на три позиции с прошлого месяца с медиаиндексом – 20 356,7 (цитируемость) и 4 195 сообщениями в СМИ.
Лидерами медиарейтинга в марте стали глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и губернатор Амурской области Василий Орлов.
Губернатор соседнего Забайкалья Александр Осипов занял в рейтинге седьмое место.
Алексей Цыденов поднялся в рейтинге губернаторов ДФО на три позиции
Власть, Фото:
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