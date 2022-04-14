Алексей Цыденов поднялся в рейтинге губернаторов ДФО на три позиции

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Медиарейтинг представила «Медиалогия»



Российская компания автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей «Медиалогия» опубликовала ежемесячный медиарейтинг губернаторов за март 2022 года.



Так, в пятерку лидеров рейтинга губернаторов Дальневосточного федерального округа вошёл глава Бурятии Алексей Цыденов. Он поднялся на три позиции с прошлого месяца с медиаиндексом – 20 356,7 (цитируемость) и 4 195 сообщениями в СМИ.



Лидерами медиарейтинга в марте стали глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и губернатор Амурской области Василий Орлов.



Губернатор соседнего Забайкалья Александр Осипов занял в рейтинге седьмое место.

