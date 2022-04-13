Глава Бурятии выехал в Джидинский район

Алексей Цыденов примет участие в открытии объектов здравоохранения



Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Джидинском районе.



В том числе он примет участие в открытии объектов здравоохранения. Откроют две врачебные амбулатории в селе Нижний Торей и селе Нижний Бургалтай, а также фельдшерско-акушерский пункт в селе Нижний Ичетуй.



Все объекты возведены по госпрограмме «Модернизация первичного звена здравоохранения».

