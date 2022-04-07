 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

В Забайкалье назначили нового замминистра ЖКХ

В Забайкалье назначили нового замминистра ЖКХ
Власть,  Фото:пресс-служба минЖКХ Забайкальского края
Им стал уроженец Краснокаменска

Нового заместителя министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи назначили в Забайкальском крае. Замруководителя ведомства стал уроженец Забайкалья Владимир Сиднев. Он приступил к обязанностям с 6 апреля.

Владимир Анатольевич Сиднев родился 7 апреля 1977 года в Краснокаменске. В 2006 году окончил Иркутский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовой путь начал в 1994 году слесарем-ремонтником на ППГХО. В 1999 году назначен на должность заместителя директора ООО «Инва-Спорт». С 1996 года – индивидуальный предприниматель. В 2006 году приступил к обязанностям в должности главного инженера ООО «Современные системы связи». Год спустя стал директором предприятия и занимал должность до 2011 года.

С 2011 по 2018 год был директором ООО «Мегастрой». С 2018 года до момента вступления в должность замминистра ЖКХ занимал пост исполнительного директора ООО «Финансовое содружество».

Женат, есть сын, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья.
Забайкальский край назначение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье назначили нового замминистра ЖКХ
В Забайкалье назначили нового замминистра ЖКХ
Власть, 07.04.2022
Им стал уроженец Краснокаменска
Уланудэнец назначен вице-премьером Забайкалья
Уланудэнец назначен вице-премьером Забайкалья
Власть, 07.04.2022
Александр Бардалеев утверждён на занимаемую должность
Глава Бурятии уволил министра природных ресурсов
Глава Бурятии уволил министра природных ресурсов
Власть, 07.04.2022
Сергей Матвеев проработал министром всего год
«Генерацию Бурятии» возглавил Лебедь
«Генерацию Бурятии» возглавил Лебедь
Власть, 07.04.2022
Новый руководитель приехал из Хабаровска
Ушёл из жизни Владимир Жириновский
Ушёл из жизни Владимир Жириновский
Власть, 06.04.2022
В Улан-Удэ лидер ЛДПР в последний раз бывал в 2011 году
В Забайкалье назначен новый министр труда
В Забайкалье назначен новый министр труда
Власть, 06.04.2022
Предыдущий подал в отставку по собственному желанию
У министра экономики Бурятии доход вырос на 3,4 млн
У министра экономики Бурятии доход вырос на 3,4 млн
Власть, 06.04.2022
Причина повышения дохода оказалась простой
Министр природных ресурсов Бурятии задекларировал три машины
Министр природных ресурсов Бурятии задекларировал три машины
Власть, 06.04.2022
Сергей Матвеев впервые на министерском посту опубликовал декларацию о доходах
Глава РАЛХ Бурятии: «Под угрозой не только лес, но и сёла»
Глава РАЛХ Бурятии: «Под угрозой не только лес, но и сёла»
Власть, 06.04.2022
Весенние пожары по праву считаются одними из самых сложных, отметил Сергей Борошноев
Главу Бурятии и мэра Улан-Удэ «угостили» игрушечными сладостями
Главу Бурятии и мэра Улан-Удэ «угостили» игрушечными сладостями
Власть, 06.04.2022
Алексей Цыденов и Игорь Шутенков задули свечи на пластиковом торте
Подготовка к пожароопасному сезону в ДФО идёт с отставанием
Подготовка к пожароопасному сезону в ДФО идёт с отставанием
Власть, 06.04.2022
При этом дальневосточные регионы получили больше субвенций, чем в прошлые годы
Забайкальский министр труда и соцзащиты подал в отставку
Забайкальский министр труда и соцзащиты подал в отставку
Власть, 05.04.2022
Евгений Казаченко освобождён от замещаемой должности с 5 апреля
Госстройжилнадзор подтвердил недочёты на площади Революции в Улан-Удэ
Госстройжилнадзор подтвердил недочёты на площади Революции в Улан-Удэ
Власть, 05.04.2022
На площади, где совсем недавно была реконструкция, выявили массу замечаний

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^