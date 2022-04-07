Им стал уроженец Краснокаменска
Нового заместителя министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи назначили в Забайкальском крае. Замруководителя ведомства стал уроженец Забайкалья Владимир Сиднев. Он приступил к обязанностям с 6 апреля.
Владимир Анатольевич Сиднев родился 7 апреля 1977 года в Краснокаменске. В 2006 году окончил Иркутский государственный университет по специальности «юриспруденция».
Трудовой путь начал в 1994 году слесарем-ремонтником на ППГХО. В 1999 году назначен на должность заместителя директора ООО «Инва-Спорт». С 1996 года – индивидуальный предприниматель. В 2006 году приступил к обязанностям в должности главного инженера ООО «Современные системы связи». Год спустя стал директором предприятия и занимал должность до 2011 года.
С 2011 по 2018 год был директором ООО «Мегастрой». С 2018 года до момента вступления в должность замминистра ЖКХ занимал пост исполнительного директора ООО «Финансовое содружество».
Женат, есть сын, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья.
В Забайкалье назначили нового замминистра ЖКХ
Власть, Фото:
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