В Бурятии чиновники оплатили выполненный с нарушениями контракт

Подрядчик сэкономил на ограждении

Администрация Баунтовского эвенкийского района Бурятии в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» заключила контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в селе Багдарин и посёлке Маловский. Среди прочих работ, в контрактах предусмотрена установка ограждения.Как выяснила прокурорская проверка, подрядчик установил ограждения меньшей протяжённостью, чем предусмотрено контрактами.Несмотря на это, работы были приняты и оплачены.Руководителю районной администрации внесено прокурорское представление, которое удовлетворено.Кроме того, в отношении должностного лица, принявшего фактически невыполненные работы, возбуждено административное производство. Сотрудник привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.