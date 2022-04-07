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В Бурятии чиновники оплатили выполненный с нарушениями контракт

В Бурятии чиновники оплатили выполненный с нарушениями контракт
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Подрядчик сэкономил на ограждении 

Администрация Баунтовского эвенкийского района Бурятии в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» заключила контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в селе Багдарин и посёлке Маловский. Среди прочих работ, в контрактах предусмотрена установка ограждения.

Как выяснила прокурорская проверка, подрядчик установил ограждения меньшей протяжённостью, чем предусмотрено контрактами.

Несмотря на это, работы были приняты и оплачены.

Руководителю районной администрации внесено прокурорское представление, которое удовлетворено.

Кроме того, в отношении должностного лица, принявшего фактически невыполненные работы, возбуждено административное производство. Сотрудник привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

прокуратура госзакупки

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