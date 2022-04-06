Предыдущий подал в отставку по собственному желанию
Назначен новый министр труда и социальной защиты Забайкальского края. Им стал Дмитрий Семёнов, ранее замещавший должность первого заместителя министра финансов региона.
Напомним, что ранее министр труда и социальной защиты населения региона Евгений Казаченко подал в отставку по собственному желанию. Он проработал на этой должности с 15 сентября 2020 года до 5 апреля 2022-го.
Семёнов Дмитрий Анатольевич родился 26 марта 1978 года в Чите. В 2000 году окончил Забайкальский государственный педагогический университет имени Н.Г. Чернышевского по специальности «Юриспруденция». Трудовой путь начал в июне 2001 года с должности главного специалиста государственно-правового управления администрации Читинской области. Работать в министерстве финансов Забайкалья начал в октябре 2011 года.
Дмитрий Семёнов неоднократно принимал участие в работе, связанной с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Забайкалья, обеспечивал организацию оказания помощи пострадавшим гражданам.
Имеет благодарственное письмо главы администрации Читинской области, благодарственные письма губернатора Забайкальского края, почётную грамоту администрации губернатора и другие награды. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края.
В Забайкалье назначен новый министр труда
Власть, Фото:
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