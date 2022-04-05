Гособвинение решило обжаловать решение суда в отношении Алексея Мишенина
В Новосибирский областной суд поступила жалоба прокуратуры на приговор бывшему директору Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ), экс-зампреду правительства Бурятии Алексею Мишенину. Гособвинение просит ужесточить наказание Мишенину, сообщает «Ъ-Сибирь».
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале суд в Новосибирске вынес приговор Алексею Мишенину по делу об организации хищений на Новосибирском авиаремонтном заводе. Он получил четыре года лишения свободы условно.
Сам Мишенин признал свою вину и в ходе следствия возместил причинённый ущерб.
Речь шла о деле 2016 года. Следователи установили, что Мишенин с подельниками похитили свыше 67 миллионов рублей – средства Новосибирского авиаремонтного завода. «Похищенными деньгами Мишенин А.С. и иные лица распорядились по своему усмотрению», - говорилось в сообщении суда.
На суде гособвинение просило о реальном сроке – четырёх годах в исправительной колонии общего режима.
Мишенин появился в правительства Бурятии осенью 2015 года по приглашению тогдашнего главы Бурятии Вячеслава Наговицына. Сперва он занял кресло министра промышленности и торговли.
В декабре 2018-го уволился, перейдя на работу в «Ростех». Вернулся в правительство Бурятии в 2019 году, уже на более высокую должность зампреда правительства по экономическому развитию.
Был уволен из правительства Бурятии в январе 2021 года после возбуждения уголовного дела
Наказание экс-зампреду правительства Бурятии могут ужесточить
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