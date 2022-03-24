Районная администрация не разместила необходимую информацию в информационной системе ЖКХ
Администрация Курумканского района Бурятии не размещала вовремя информацию в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
- Установлено, что информация о муниципальных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, о муниципальных краткосрочных планах реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в информационной системе не содержится. Также выявлены факты несвоевременного размещения в системе ГИС ЖКХ предусмотренной законом информации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Главе Курумканского района внесено прокурорское представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, два сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.
- Кроме того, в отношении ответственного должностного лица администрации возбуждено административное дело о размещении органами местного самоуправления в государственной информационной системе ЖКХ не в полном объёме. Ему назначено наказание в виде предупреждения, - уточнили в прокуратуре.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно представление прокуратуры получил также глава Окинского района.
Прокуратура внесла представление главе Курумканского района Бурятии
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