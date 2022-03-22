Глава Окинского района Бурятии получил представление прокуратуры

Районная администрация затянула необходимую юридическую процедуру



Администрация Окинского района Бурятии допустила волокиту, связанную с длительным неприведением устава района в соответствие с федеральным законодательством. Это выявили в ходе прокурорской проверки.



- В декабре 2021 года в устав муниципального образования внесены изменения для его приведения в соответствие с федеральными законами. Орган местного самоуправления акт о внесении изменений не направил в течение 15 дней со дня его принятия в управление министерства юстиции по республике, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Главе Окинского района за это было внесено прокурорское представление. В итоге он был привлечён к дисциплинарной ответственности.



Сейчас акт о внесении изменений в устав муниципального образования направлен в регистрирующий орган.







