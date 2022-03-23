Есть опасения по поводу оттока частных перевозчиков
Сегодня после отчёта мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова о работе администрации города за 2021 года подняли злободневный вопрос общественного транспорта. Депутат, председатель комитета по транспорту Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков настоятельно просил об увеличении числа муниципальных автобусов.
Бурдиков напомнил, что на фоне санкций увеличиваются расходы на содержание и ремонт автобусов. В итоге есть угроза оттока частных перевозчиков. Потому депутат попросил мэра усилить парк муниципального транспорта.
Также Сергей Бурдиков обратил внимание на проблему остановочных павильонов. Зачастую пассажиры не дожидаются автобусов, поскольку им попросту негде укрыться от дождя и другие осадков.
-. Общественный транспорт – это главная инфраструктурная часть. Это кровь города, которая бежит по его жилам. Мы должны сделать всё, чтобы кровоток нигде не прекращался, - подчеркнул Сергей.
Мэр города поблагодарил его за предложения и заявил: «Сергей Владимирович, спасибо. Принимается всё полностью».
Как сообщал «Байкал-Daily», на уровне правительства Бурятии планируется компенсировать часть затрат частным перевозчикам, работающих и на муниципальных, и на межрайонных маршрутах. Все автобусы в республике иностранного производства, или в них используются импортные узлы и агрегаты. Сейчас автозапчасти на рынке уже подорожали от 40% до 200%. Так что неминуемо возникнет вопрос роста тарифов на проезд. Чтобы не допустить до этого, и были предложены субсидии индивидуальным предпринимателям.
В Улан-Удэ просят об увеличении числа муниципальных автобусов
Власть, Фото:
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