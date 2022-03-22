Уже сейчас автозапчасти подорожали до 200%
Индивидуальным предпринимателям в Бурятии планируется компенсировать часть затрат на организацию перевозок пассажиров муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе зампреда правительства по развитию инфраструктуры.
На фоне санкций в сфере пассажирских перевозок возрастут расходы на содержание автобусов. Все автобусы в республике иностранного производства, или в них используются импортные узлы и агрегаты. Сейчас автозапчасти на рынке уже подорожали от 40% до 200%.
Увеличение расходов на содержание транспортных средств явно приведёт к росту тарифов на проезд.
Для сдерживания тарифов инфраструктурный блок правительства предложил рассмотреть возможность выделения субсидий перевозчикам. Субсидии предложены в размере 15 тысяч рублей на одно транспортное средство в месяц, период – три месяца.
Общий объём субсидии составит 59,8 млн рублей. Отмечается, что это позволит сохранить тарифы для населения.
В Улан-Удэ тариф на проезд в автобусах и трамваях вырос с 1 января 2022 года.
В Бурятии решают, как не допустить роста тарифов на проезд
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