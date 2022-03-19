В таких летних лагерях будет полное погружение в бурятскую языковую среду
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил создать «языковые» детские лагеря в эту летнюю кампанию. Об этом он заявил на заседании комиссии по развитию бурятского языка, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Детские лагеря, где разговаривать сотрудники и дети будут на бурятском языке, планируется создать в так называемых «бурятских» районах.
- Сейчас у нас будет летняя кампания, летние лагеря точно делайте, районы должны сделать лагеря «языковые», с погружением в среду, вожатые должны говорить на бурятском языке и т.д. Делайте прямо погружение в среду. Заниматься они могут чем угодно, например, спортом, но языковая среда – бурятская. Пусть там дети будут, которые не говорят, все равно даже за две недели чего-нибудь все же нахватаются. В общем, летние лагеря прошу предусмотреть языковые в том числе, - заявил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», также глава поручил минобразования изучить возможность введения уроков бурятского языка с первого класса
Глава Бурятии поручил создать «языковые» детские лагеря
Власть, Фото:
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