 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 марта

16 марта

Популярное

Глава Бурятии утвердил план тушения лесных пожаров

Глава Бурятии утвердил план тушения лесных пожаров
Власть, 
В тушении будет задействовано более трёх тысяч специалистов

Глава Бурятии Алексей Цыденов указом №52 от 17 марта 2022 года утвердил сводный план тушения лесных пожаров на 2022 год.

- Согласно документу, на тушении лесных пожаров будет задействовано 3351 человек из числа лесной охраны, аварийно-спасательных формирований, лесопользователей, а также 1440 единиц техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Сводный план сформирован на основе 43 планов тушения, которые касаются 37 лесничеств, земель особо охраняемых природных территорий федерального значения и министерства обороны РФ.

Сводный план считается основным документом в системе организации охраны лесов и является одним из важных этапов подготовки к пожароопасному сезону. В документе определён порядок привлечения подразделений пожарной охраны и организаций, имеющих возможность доставить технику, снаряжение, оборудование для ликвидации лесных пожаров.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ожидают жаркую весну и сухое лето. Так что нынешний пожароопасный сезон может быть очень напряжённым. В прошлом же году лето было дождливым, и пока полыхали Якутия и Иркутская область, в Бурятии было спокойно.

лесные пожары глава Бурятии Алексей Цыденов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии утвердил план тушения лесных пожаров
Глава Бурятии утвердил план тушения лесных пожаров
Власть, 17.03.2022
В тушении будет задействовано более трёх тысяч специалистов
Глава Бурятии заявил о задержании девяти тысяч вагонов из РФ на Украине
Глава Бурятии заявил о задержании девяти тысяч вагонов из РФ на Украине
Власть, 17.03.2022
На совещании у президента Алексей Цыденов предложил ряд мер для транспортных компаний под санкциями
В Улан-Удэ коллективу БСМП представили нового главврача
В Улан-Удэ коллективу БСМП представили нового главврача
Власть, 16.03.2022
Вячеслава Дондокова представила министр здравоохранения Бурятии
В Бурятии назначили и.о. замминистра образования
В Бурятии назначили и.о. замминистра образования
Власть, 16.03.2022
У министра образования и науки Бурятии должно быть три зама
Глава Бурятии сегодня празднует день рождения
Глава Бурятии сегодня празднует день рождения
Власть, 16.03.2022
Алексею Цыденову исполнилось 46 лет
В Забайкалье назначили врио министра образования края
В Забайкалье назначили врио министра образования края
Власть, 15.03.2022
Татьяна Клименко является заслуженным работников высшей школы Российской Федерации
Шойгу лично наградил раненого военного из Бурятии
Шойгу лично наградил раненого военного из Бурятии
Власть, 15.03.2022
Медаль Арсалан Мункуев получил в госпитале в Москве
Глава Росавтодора проверил строящиеся в Бурятии мосты
Глава Росавтодора проверил строящиеся в Бурятии мосты
Власть, 15.03.2022
Глава Росавтодора Роман Новиков побывал в Кабанском и Кяхтинском районах
Глава Бурятии поручил взять под патронаж семьи погибших военных
Глава Бурятии поручил взять под патронаж семьи погибших военных
Власть, 14.03.2022
Патронатное сопровождение касается не только семей, потерявших близких на Украине, но и в Сирии
Ректор БГСХА победил на довыборах в Хурал Бурятии
Ректор БГСХА победил на довыборах в Хурал Бурятии
Власть, 14.03.2022
Кресло депутата стало свободным после ухода Баира Жамбалова
Россия приостановила экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС
Россия приостановила экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС
Власть, 11.03.2022
Ограничения будут действовать до 31 августа 
Глава Бурятии порекомендовал студентам сохранять спокойствие
Глава Бурятии порекомендовал студентам сохранять спокойствие
Власть, 11.03.2022
Говорили о ситуации на Украине, НАТО и жизни в новых реалиях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^