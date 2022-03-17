В тушении будет задействовано более трёх тысяч специалистов
Глава Бурятии Алексей Цыденов указом №52 от 17 марта 2022 года утвердил сводный план тушения лесных пожаров на 2022 год.
- Согласно документу, на тушении лесных пожаров будет задействовано 3351 человек из числа лесной охраны, аварийно-спасательных формирований, лесопользователей, а также 1440 единиц техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Сводный план сформирован на основе 43 планов тушения, которые касаются 37 лесничеств, земель особо охраняемых природных территорий федерального значения и министерства обороны РФ.
Сводный план считается основным документом в системе организации охраны лесов и является одним из важных этапов подготовки к пожароопасному сезону. В документе определён порядок привлечения подразделений пожарной охраны и организаций, имеющих возможность доставить технику, снаряжение, оборудование для ликвидации лесных пожаров.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ожидают жаркую весну и сухое лето. Так что нынешний пожароопасный сезон может быть очень напряжённым. В прошлом же году лето было дождливым, и пока полыхали Якутия и Иркутская область, в Бурятии было спокойно.
Глава Бурятии утвердил план тушения лесных пожаров
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