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Роскомнадзор заблокировал в России Facebook

Роскомнадзор заблокировал в России Facebook
Власть,  Фото:pixabay.com
Также Роскомнадзор начал блокировать в стране Twitter

Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) в России. Об этом ведомство сообщило 4 марта.

- С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре пояснили, что вышеперечисленные ограничения запрещены федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Отметим, соцсеть Facebook была наиболее популярна у бурятских чиновников, в том числе руководящего уровня, а также предпринимателей и общественников. Даже на фоне массового перехода пользователей в Instagram в Бурятии Facebook оставался одной из самых популярных соцсетей.

Также Роскомнадзор начал блокировать Twitter на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Роскомнадзор с 1 марта замедлял трафик этой соцсети, сообщает Forbes. Twitter обвинили в том, что соцсеть стала площадкой для распространения «недостоверной общественно значимой информации» о военной операции России на Украине. Тогда же ведомство начало замедлять трафик соцсети на стационарных компьютерах. Роскомнадзор требовал удалить материалы, которые у него вызвали претензии, и обещал отменить меры, если это будет сделано.
социальная сеть Роскомнадзор

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