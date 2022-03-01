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Алексей Цыденов вновь возглавил «единороссов» Бурятии

Алексей Цыденов вновь возглавил «единороссов» Бурятии
Власть, 
Решение было практически единогласным

Глава Бурятии Алексей Цыденов переизбран секретарём регионального отделения «Единой России».

- В понедельник, 28 февраля, в Улан-Удэ состоялась отчётно-выборная конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой определили новые составы руководящих органов. Большинством голосов на должность секретаря регионального отделения «Единой России» поддержана кандидатура Алексея Цыденова. В мероприятии приняли участие более 60 делегатов, представители Государственной Думы, Совета Федерации и местных отделений, - говорится в сообщении правительства Бурятии.

По результатам тайного голосования за Алексея Цыденова на посту секретаря регионального отделения партии проголосовали 44 из 46 голосовавших делегатов.

Региональный политсовет, президиум и состав региональной контрольной комиссии обновились более чем на 20%.

Как сообщал «Байкал-Daily», секретарём отделения «Единой России» глава Бурятии был впервые избран в марте 2020 года. Его предшественником был бывший вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов, ныне сидящий в колонии-поселении за смертельный наезд на 17-летнюю девушку. До ныне опального Жамбалова лидером «единороссов» Бурятии был Владимир Павлов. Но он отказался от должности из-за выросшей нагрузки после того, как был избран председателем Народного Хурала. 
глава Бурятии Алексей Цыденов Единая Россия

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