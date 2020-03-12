Алексей Цыденов избран секретарём отделения «Единой России» в Бурятии

За его кандидатуру проголосовали 106 делегатов, против – 4
Кандидатуру главы Бурятии согласовали накануне, 11 марта, на XXX конференции Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». «За» проголосовали 106 делегатов, 4 – против. Об этом сообщает пресс-служба отделения партии.
- Партийная конференция объединила делегатов из всей республики – всего 113 человек. В числе участников – республиканские парламентарии, главы и председатели представительных органов муниципальных районов и городских округов, руководители местных отделений «Единой России», - отметили в пресс-службе.
В своём выступлении Цыденов указал на необходимость перенастроить работу регионального отделения партии. «Нужно больше задействовать ресурс «Единой России. Партия – это не только выборы, это система общественного управления, система взаимодействия с обществом, получения информации с «земли», соответственно, и разделение ответственности за принятие решений», - заявил Цыденов.
Секретарь регионального отделения напомнил, что в Народном Хурале, горсовете и райсоветах большинство (почти 70%) представлено членами «Единой России». «Поэтому ответственность на нас лежит большая. И мы с вами (имею в виду, в том числе, и глав районов, и руководителей первичек) должны работать более сплоченно», - подчеркнул он.
Цыденов также призвал коллег активнее включаться в вопросы формирования народного бюджета. «Часть бюджетных решений должна приниматься в формате народного голосования – это касается, прежде всего, участия населения в расстановке приоритетов. Такой формат работы нам нужно широко использовать, задействуя разветвленную сеть первичных отделений», - уверен он.
В ходе конференции принято решение о ротации состава регионального политического совета регионального отделения партии. В политсовет введены новые члены – председатель Комитета Народного Хурала Бурятии по социальной политике Игорь Марковец, глава Селенгинского района Станислав Гармаев, заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Улан-Удэ по социальной сфере Надежда Баранкова.
Тайным голосованием здесь доизбрали и новых членов президиума регионального политсовета. Ими стали заместитель председателя Комитета Народного Хурала республики по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Лариса Крутиян и председатель Комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец.
Ранее – в январе – прежнего секретаря бурятского отделения партии «Единая Россия» Баира Жамбалова исключили из партии и сняли с должности после ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.
Алексей Цыденов избран секретарём отделения «Единой России» в Бурятии
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