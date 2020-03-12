 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Марта

Теперь от 1,6%: АТБ снизил процентную ставку по дальневосточной ипотеке

11 Марта

Популярное

Алексей Цыденов избран секретарём отделения «Единой России» в Бурятии

Алексей Цыденов избран секретарём отделения «Единой России» в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За его кандидатуру проголосовали 106 делегатов, против – 4

Кандидатуру главы Бурятии согласовали накануне, 11 марта, на XXX конференции Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». «За» проголосовали 106 делегатов, 4 – против. Об этом сообщает пресс-служба отделения партии.

- Партийная конференция объединила делегатов из всей республики – всего 113 человек. В числе участников – республиканские парламентарии, главы и председатели представительных органов муниципальных районов и городских округов, руководители местных отделений «Единой России», - отметили в пресс-службе.

В своём выступлении Цыденов указал на необходимость перенастроить работу регионального отделения партии. «Нужно больше задействовать ресурс «Единой России. Партия – это не только выборы, это система общественного управления, система взаимодействия с обществом, получения информации с «земли», соответственно, и разделение ответственности за принятие решений», - заявил Цыденов.

Секретарь регионального отделения напомнил, что в Народном Хурале, горсовете и райсоветах большинство (почти 70%) представлено членами «Единой России». «Поэтому ответственность на нас лежит большая. И мы с вами (имею в виду, в том числе, и глав районов, и руководителей первичек) должны работать более сплоченно», - подчеркнул он.

Цыденов также призвал коллег активнее включаться в вопросы формирования народного бюджета. «Часть бюджетных решений должна приниматься в формате народного голосования – это касается, прежде всего, участия населения в расстановке приоритетов. Такой формат работы нам нужно широко использовать, задействуя разветвленную сеть первичных отделений», - уверен он.

В ходе конференции принято решение о ротации состава регионального политического совета регионального отделения партии. В политсовет введены новые члены – председатель Комитета Народного Хурала Бурятии по социальной политике Игорь Марковец, глава Селенгинского района Станислав Гармаев, заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Улан-Удэ по социальной сфере Надежда Баранкова.

Тайным голосованием здесь доизбрали и новых членов президиума регионального политсовета. Ими стали заместитель председателя Комитета Народного Хурала республики по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Лариса Крутиян и председатель Комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец.


Ранее – в январе – прежнего секретаря бурятского отделения партии «Единая Россия» Баира Жамбалова исключили из партии и сняли с должности после ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.

партия "Единая Россия" глава Бурятии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ водитель распечатал права на принтере
В Улан-Удэ водитель распечатал права на принтере
Общество, 12.03.2020
Мужчина успел попользоваться водительским удостоверением год
В бурятском театре выступит солист Пермской оперы
В бурятском театре выступит солист Пермской оперы
Общество, 12.03.2020
Энхбат Тувшинжаргал исполнит партию тореадора Эскамильо в опере «Кармен»
Представитель буддистов оценил консолидирующую роль Конституции
Представитель буддистов оценил консолидирующую роль Конституции
Общество, 12.03.2020
«Когда человек верит», то намного легче жить», отметил лама Баир Цымпилов
Забайкальца приговорили к условному сроку за убийство животного
Забайкальца приговорили к условному сроку за убийство животного
Общество, 12.03.2020
Он несколько раз ударил кота в присутствии детей  
В Бурятии юных осуждённых проверили по месту жительства
В Бурятии юных осуждённых проверили по месту жительства
Общество, 12.03.2020
С подростками провели профилактические беседы
Алексей Цыденов избран секретарём отделения «Единой России» в Бурятии
Алексей Цыденов избран секретарём отделения «Единой России» в Бурятии
Общество, 12.03.2020
За его кандидатуру проголосовали 106 делегатов, против – 4
Забайкалец перевёл себе чужие деньги с найденного телефона
Забайкалец перевёл себе чужие деньги с найденного телефона
Общество, 12.03.2020
К мобильному была подключена услуга «Мобильный банк»
Фермеры работают на увеличением создают аборигенного бурятского скота
Фермеры работают на увеличением создают аборигенного бурятского скота
Общество, 12.03.2020
Реализация проектов уже началась в 4-х районах республики
Забайкалец ограбил женщину, пока она спала
Забайкалец ограбил женщину, пока она спала
Общество, 12.03.2020
Украденное потерпевшая оценила в 200 тысяч рублей
Теперь от 1,6%: АТБ снизил процентную ставку по дальневосточной ипотеке
Теперь от 1,6%: АТБ снизил процентную ставку по дальневосточной ипотеке
Общество, 12.03.2020
Участники зарплатного проекта Банка и работники бюджетных организаций смогут оформить льготную ипотеку на ещё более выгодных условиях

В Бурятии иностранец предложил полицейскому взятку в 450 рублей
В Бурятии иностранец предложил полицейскому взятку в 450 рублей
Общество, 12.03.2020
За это он может отправиться за решётку на 2 года  
Баста Цыденов: «В творчестве надо рвать, уходить в глубину, в ширину, разрушать»
Баста Цыденов: «В творчестве надо рвать, уходить в глубину, в ширину, разрушать»
Общество, 12.03.2020
О любимых ролях и личной жизни, о внутренней свободе и жертвах ради искусства, о Хемингуэе и «своём» режиссёре народный артист Бурятии рассказал в эксклюзивном интервью
В Бурятии огнеборцы стали быстрее прибывать на пожары
В Бурятии огнеборцы стали быстрее прибывать на пожары
Общество, 12.03.2020
Время реагирования пожарных сократилось в три раза

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^