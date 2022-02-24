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Украина вводит военное положение на всей территории страны

Украина вводит военное положение на всей территории страны
Власть,  Фото:pixabay.com
Об этом объявил Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти вводят военное положение на всей территории государства. Об этом украинский лидер заявил в обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале, передаёт «Газета.Ру».

«Мы вводим военное положение на всей территории страны», — сказал Зеленский.

В обращении к украинцам он также заявил, что весь сектор безопасности и обороны страны работает и призвал граждан не паниковать.

- На связи с вами буду постоянно я, СНБО, кабинет министров Украины. Скоро я снова выйду на связь, — резюмировал Зеленский.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Жители Украины сообщают о взрывах. В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что по городам удары не наносятся.
Украина

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