Целью специальной военной операции Путин назвал «защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима»
Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к россиянам в ходе прямого эфира, которое транслирует канал «Россия 24».
- Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты, - заявил в телеэфире Путин.
По его словам, цель специальной военной операции – «защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
- И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — сказал президент.
Он заявил, что уверен, что «преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг».
Путин также обратился к украинским военным с призывом сложить оружие и «идти домой». Те, кто это сделают, по его словам, смогут «беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям».
21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого Евросоюз ввёл новые пакеты санкций против России.
Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе
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