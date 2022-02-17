 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

Глава минздрава Бурятии проверила новую поликлинику перед открытием

Власть, 
Совсем скоро медицинское учреждение в Тарбагатае примет своих первых посетителей

В селе Тарбагатай в Бурятии скоро распахнёт свои двери новая поликлиника. Как сообщал «Байкал-Daily», строительство было завершено в конце января.

На выходных в Тарбагатай съездила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Она ознакомилась на месте с ходом подготовительных работ.

- Готовимся к открытию новой долгожданной Тарбагатайской поликлиники после завершения строительства. Сегодня провели совещание о ходе подготовки к открытию. В выходные съездила в Тарбагатай и ознакомилась на месте с ходом подготовительных работ, - сообщила Лудупова на своей странице в соцсети.



Поликлинику она назвала «красивой и современной».

- Красивая, современная, светлая, с большими коридорами, радует глаз. Идёт полным ходом расстановка мебели и уборка, - рассказала министр.

Открыть поликлинику планируют в марте, после оформления документов по лицензированию, об этом рассказал главный врач Тарбагатайской центральной районной больницы Александр Мацкевич.

- До открытия сталось совсем немного времени. В ближайшие полтора месяца мы получим санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию, и тогда уже примем своих первых посетителей. Ждём с нетерпением, чтобы быстрее переехать и работать в таких прекрасных условиях, - отметил главврач больницы.

Зданию действующей поликлиники в райцентре Тарбагатайского района около 100 лет. Новую поликлинику на 200 посещений в сутки начали строить в 2020 году. Строение площадью более 4500 кв м состоит из трёх блоков: одного одноэтажного и двух двухэтажных. Здесь расположатся терапевтическое, педиатрическое, хирургическое, гинекологическое, физиотерапевтическое отделения, а также скорая и неотложная помощь, стоматология. Поликлиника оснащена современным оборудованием. 
минздрав поликлиника

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава минздрава Бурятии проверила новую поликлинику перед открытием
Глава минздрава Бурятии проверила новую поликлинику перед открытием
Власть, 17.02.2022
Совсем скоро медицинское учреждение в Тарбагатае примет своих первых посетителей
Глава Бурятии поручил помочь женщине, которую два года держали в рабстве
Глава Бурятии поручил помочь женщине, которую два года держали в рабстве
Власть, 17.02.2022
Скоро находившаяся в рабстве мать с двумя детьми сможет вернуться домой
В Улан-Удэ замгенпрокурора РФ вручил ключи от квартир дольщикам
В Улан-Удэ замгенпрокурора РФ вручил ключи от квартир дольщикам
Власть, 17.02.2022
Завершено строительство проблемной новостройки в 140А квартале
В России принят закон о снятии денег со счетов коррупционеров
В России принят закон о снятии денег со счетов коррупционеров
Власть, 17.02.2022
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О противодействии коррупции»
Мандат депутата Хурала Бурятии получил легендарный спортсмен
Мандат депутата Хурала Бурятии получил легендарный спортсмен
Власть, 17.02.2022
Место стало свободным после ухода из жизни Галана Гунзынова
Глава Бурятии проведёт прямой эфир в соцсетях
Глава Бурятии проведёт прямой эфир в соцсетях
Власть, 17.02.2022
Алексей Цыденов пообщается с жителями Баргузинского района
В Иркутской области утвердили первого замгубернатора
В Иркутской области утвердили первого замгубернатора
Власть, 16.02.2022
Депутаты согласовали кандидатуру Романа Колесова
Замгенпрокурора РФ поставил задачи перед прокуратурой Бурятии
Замгенпрокурора РФ поставил задачи перед прокуратурой Бурятии
Власть, 16.02.2022
Прокуратура Бурятии подвела итоги за 2021 год
Заместитель Генпрокурора РФ провёл приём граждан в Бурятии
Заместитель Генпрокурора РФ провёл приём граждан в Бурятии
Власть, 16.02.2022
Приём состоялся в Баргузинском районе
В Улан-Удэ назначили заместителя мэра по строительству
В Улан-Удэ назначили заместителя мэра по строительству
Власть, 16.02.2022
Заместителем мэра Улан-Удэ стала заслуженный строитель Бурятии
В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за нападение бездомных собак
В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за нападение бездомных собак
Власть, 15.02.2022
Планируется рассмотреть введение штрафов до 200 тысяч рублей
В Бурятии доработают законопроект о двух «трезвых» сёлах
В Бурятии доработают законопроект о двух «трезвых» сёлах
Власть, 14.02.2022
Если другие «трезвые сёла» обошлись только решением сходов жителей, то два закаменских села просят внести по ним поправки в закон
Глава СКР взял на контроль ситуацию со стрельбой в подростков в Бурятии
Глава СКР взял на контроль ситуацию со стрельбой в подростков в Бурятии
Власть, 14.02.2022
Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о произошедшем в Бурятии
Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил руководящую должность
Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил руководящую должность
Власть, 11.02.2022
Виктор Очиров получил пост в Дирекции спортивных сооружений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^