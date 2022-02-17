Глава минздрава Бурятии проверила новую поликлинику перед открытием

В селе Тарбагатай в Бурятии скоро распахнёт свои двери новая поликлиника. Как сообщал «Байкал-Daily», строительство было завершено в конце января.
На выходных в Тарбагатай съездила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Она ознакомилась на месте с ходом подготовительных работ.
- Готовимся к открытию новой долгожданной Тарбагатайской поликлиники после завершения строительства. Сегодня провели совещание о ходе подготовки к открытию. В выходные съездила в Тарбагатай и ознакомилась на месте с ходом подготовительных работ, - сообщила Лудупова на своей странице в соцсети.
Поликлинику она назвала «красивой и современной».
- Красивая, современная, светлая, с большими коридорами, радует глаз. Идёт полным ходом расстановка мебели и уборка, - рассказала министр.
Открыть поликлинику планируют в марте, после оформления документов по лицензированию, об этом рассказал главный врач Тарбагатайской центральной районной больницы Александр Мацкевич.
- До открытия сталось совсем немного времени. В ближайшие полтора месяца мы получим санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию, и тогда уже примем своих первых посетителей. Ждём с нетерпением, чтобы быстрее переехать и работать в таких прекрасных условиях, - отметил главврач больницы.
Зданию действующей поликлиники в райцентре Тарбагатайского района около 100 лет. Новую поликлинику на 200 посещений в сутки начали строить в 2020 году. Строение площадью более 4500 кв м состоит из трёх блоков: одного одноэтажного и двух двухэтажных. Здесь расположатся терапевтическое, педиатрическое, хирургическое, гинекологическое, физиотерапевтическое отделения, а также скорая и неотложная помощь, стоматология. Поликлиника оснащена современным оборудованием.