В Бурятии построили новую поликлинику в Тарбагатае





















Строительство поликлиники в Тарбагатае завершено, сообщили в пресс-службе управления капитального строительства правительства Бурятии.Сейчас производится отладка инженерных систем в режиме работы под нагрузкой, устраняют мелкие недочёты. Открыть поликлинику для приёма населения планируют в начале марта.С инспекцией объект посетили зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, министр строительства и модернизации ЖКК республики Николай Рузавин и главный инженер управления капитального строительства Вячеслав Семьинский.- Сейчас устраняются мелкие недочёты. Есть ещё один нюанс: оборудование монтируется одновременно с обучением персонала, поэтому есть небольшой «зазор» по времени, который необходим, чтобы будущие эксплуатанты – медики – поработали на этом оборудовании, «приноровились» к нему. Думаю, что в течение двух-трёх недель все работы будут окончены, мы подготовим объект для торжественного открытия, и начнётся работа уже непосредственно по приёму населения. Открытие планируем примерно на первые числа марта, - отметил Евгений Луковников.- Для Тарбагатайского района этот объект является знаковым, долгожданным. Здесь, кроме федеральных, республиканских, муниципальных средств, есть и внебюджетные: порядка 3 млн 650 тыс рублей внёс инвестор, - рассказал Николай Рузавин.Проект здания разработан с учётом особенностей местности, пожеланий эксплуатирующей медицинской организации. В процессе строительства в проект вносились изменения – для удобства пациентов установлен модуль для рентген-кабинета, поскольку действующий кабинет находится в отдельно стоящем здании 70-х годов постройки прошлого века.- Сложности возникают на любой стройке, эту стройку мы закончили с чистой совестью, - делится прораб Жамсаран Цырендоржиев.Зданию действующей поликлиники в райцентре Тарбагатайского района около 100 лет. Новую поликлинику на 200 посещений в сутки начали строить в 2020 году. Строение площадью более 4500 кв м состоит из трёх блоков: одного одноэтажного и двух двухэтажных. Здесь расположатся терапевтическое, педиатрическое, хирургическое, гинекологическое, физиотерапевтическое отделения, а также скорая и неотложная помощь, стоматология. Поликлиника оснащена современным оборудованием.