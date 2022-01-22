 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 января

21 января

Популярное

В Бурятии построили новую поликлинику в Тарбагатае

В Бурятии построили новую поликлинику в Тарбагатае
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Зданию действующей поликлиники уже около 100 лет

Строительство поликлиники в Тарбагатае завершено, сообщили в пресс-службе управления капитального строительства правительства Бурятии.

Сейчас производится отладка инженерных систем в режиме работы под нагрузкой, устраняют мелкие недочёты. Открыть поликлинику для приёма населения планируют в начале марта.


С инспекцией объект посетили зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, министр строительства и модернизации ЖКК республики Николай Рузавин и главный инженер управления капитального строительства Вячеслав Семьинский.

- Сейчас устраняются мелкие недочёты. Есть ещё один нюанс: оборудование монтируется одновременно с обучением персонала, поэтому есть небольшой «зазор» по времени, который необходим, чтобы будущие эксплуатанты – медики – поработали на этом оборудовании, «приноровились» к нему. Думаю, что в течение двух-трёх недель все работы будут окончены, мы подготовим объект для торжественного открытия, и начнётся работа уже непосредственно по приёму населения. Открытие планируем примерно на первые числа марта, - отметил Евгений Луковников.

- Для Тарбагатайского района этот объект является знаковым, долгожданным. Здесь, кроме федеральных, республиканских, муниципальных средств, есть и внебюджетные: порядка 3 млн 650 тыс рублей внёс инвестор, - рассказал Николай Рузавин.



Проект здания разработан с учётом особенностей местности, пожеланий эксплуатирующей медицинской организации. В процессе строительства в проект вносились изменения – для удобства пациентов установлен модуль для рентген-кабинета, поскольку действующий кабинет находится в отдельно стоящем здании 70-х годов постройки прошлого века.

- Сложности возникают на любой стройке, эту стройку мы закончили с чистой совестью, - делится прораб Жамсаран Цырендоржиев.

Зданию действующей поликлиники в райцентре Тарбагатайского района около 100 лет. Новую поликлинику на 200 посещений в сутки начали строить в 2020 году. Строение площадью более 4500 кв м состоит из трёх блоков: одного одноэтажного и двух двухэтажных. Здесь расположатся терапевтическое, педиатрическое, хирургическое, гинекологическое, физиотерапевтическое отделения, а также скорая и неотложная помощь, стоматология. Поликлиника оснащена современным оборудованием.


строительство поликлиника

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии построили новую поликлинику в Тарбагатае
В Бурятии построили новую поликлинику в Тарбагатае
Общество, 22.01.2022
Зданию действующей поликлиники уже около 100 лет
Иркутский стрелок одержал победу на гран-при в Хорватии
Иркутский стрелок одержал победу на гран-при в Хорватии
Общество, 22.01.2022
Спортсмен выиграл в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров
В нацбиблиотеке Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые Сагаалгану
В нацбиблиотеке Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые Сагаалгану
Общество, 22.01.2022
В честь праздника будут проведены мастер-классы, выставка, презентация, вечер и викторина
В Бурятии сегодня снежно
В Бурятии сегодня снежно
Общество, 22.01.2022
В Улан-Удэ по-зимнему тепло 
Баскетболисты Улан-Удэ принимают участие в забайкальском кубке
Баскетболисты Улан-Удэ принимают участие в забайкальском кубке
Общество, 21.01.2022
В Чите проходят соревнования, посвящённые памяти детского тренера
Жительница Братска отметила вековой юбилей
Жительница Братска отметила вековой юбилей
Общество, 21.01.2022
Уроженка Якутска живёт в Иркутской области с 1987 года
В Кижингинском районе Бурятии установят танк Т-62
В Кижингинском районе Бурятии установят танк Т-62
Общество, 21.01.2022
Он разместится на обновлённом мемориале Победы
В Чите почтут память бурятской поэтессы
В Чите почтут память бурятской поэтессы
Общество, 21.01.2022
Забайкальская журналистка трагически погибла в прошлом году
Иркутянка отпраздновала 100-летний юбилей
Иркутянка отпраздновала 100-летний юбилей
Общество, 21.01.2022
Юбиляр – уроженка Читинской области
В Бурятии наградили именитых спортсменов
В Бурятии наградили именитых спортсменов
Общество, 21.01.2022
Завершилось празднование 50-летия РСШОР
Крещение в Баргузине и на Байкале: без купаний и морозов
Крещение в Баргузине и на Байкале: без купаний и морозов
Общество, 21.01.2022
«Ни пурги, ни трескучих морозов, лёд выглядит немного странно...» Фоторепортаж Сергея Тарасенко с берегов Байкала в день Крещения
Конькобежцы-олимпийцы провели первую тренировку в Иркутске
Конькобежцы-олимпийцы провели первую тренировку в Иркутске
Общество, 21.01.2022
Российская сборная начала заключительный этап подготовки к Пекинской Олимпиаде

Авиарейс Улан-Удэ – Красноярск запустят в феврале
Авиарейс Улан-Удэ – Красноярск запустят в феврале
Общество, 21.01.2022
Полёты будут выполняться два раза в неделю
В Улан-Удэ в стоматологиях поток пациентов сократят наполовину
В Улан-Удэ в стоматологиях поток пациентов сократят наполовину
Общество, 21.01.2022
Плановый приём пациентов приостановят все поликлиники Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^