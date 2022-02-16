В Иркутской области утвердили первого замгубернатора

Депутаты согласовали кандидатуру Романа Колесова
Назначение на должность первого заместителя губернатора Иркутской области Романа Колесова согласовано законодательным собранием региона. Депутаты поддержали кандидатуру, внесённую главой области Игорем Кобзевым, большинством голосов.
Перед процедурой тайного голосования парламентариям рассказали об опыте работы Романа Колесова в органах власти Московской и Ярославской областей, а также обозначили задачи, которые поставлены перед ним в Иркутской области. Ему предстоит включиться в работу комиссии по чрезвычайным ситуациям региона, обеспечить готовность к пожароопасному сезону и паводкам, уделить особое внимание защите прав граждан-участников долевого строительства, регулированию вопросов фонда капитального ремонта, контрольно-надзорной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Напомним, что Роман Колесов был назначен исполняющим обязанности первого заместителя главы региона с 24 января.
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