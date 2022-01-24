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Назначен и.о. первого замгубернатора Иркутской области

Назначен и.о. первого замгубернатора Иркутской области
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Им стал Роман Колесов

Согласно указу губернатора Иркутской области с 24 января исполняющим обязанности первого заместителя главы региона назначен Роман Колесов. Кандидатура должна пройти процедуру согласования в областном законодательном собрании.

Роман Колесов родился в 1984 году. В 2007-м с отличием окончил военно-юридический факультет Военного университета (Москва). В 2011 году получил степень кандидата юридических наук.

С июня 2007 года по июль 2009-го являлся юрисконсультом главного правового управления министерства обороны Российской Федерации. Затем, до ноября 2009-го, - заместителем начальника отдела военного законодательства тыла Вооружённых Сил РФ.

В дальнейшем, до января 2015 года, занимал должность начальника юридического управления департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. После чего, до августа 2016-го, был заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С сентября 2016 года Роман Колесов являлся заместителем председателя правительства Ярославской области. Координировал деятельность департаментов образования, имущества и земельных отношений, охраны окружающей среды и природопользования, лесного хозяйства, охраны объектов культурного наследия, а также управления административно-технического надзора и управления по делам архивов области. Занимался вопросами организации контрольно-надзорной деятельности в регионе. Кроме того, в 2018 -2019 годах руководил аппаратом правительства Ярославской области.

Роман Колесов – майор юстиции запаса, автор ряда пособий, монографий, публикаций по научно-практической тематике военного права. Награждён благодарностью президента России и рядом ведомственных медалей. Предварительно планируется, что в должности первого заместителя губернатора Иркутской области Роман Колесов будет курировать вопросы, связанные с ЧС, фондом капремонта, защитой прав граждан-участников долевого строительства, региональным надзором, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область назначение

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