В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за нападение бездомных собак

Планируется рассмотреть введение штрафов до 200 тысяч рублей



Законопроект, вводящий штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших закон в сфере обращения с животными и для граждан, чьи собаки покусали людей, а также устанавливающий уголовную ответственность в случае, если нападение повлекло тяжкий вред здоровью или смерть, внесут в Госдуму в феврале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.



- Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность. … Законопроект внесут (в Госдуму) на этой неделе, —цитирует Бурматова РИА Новости.



Кроме этого, проектом закона предлагается штрафовать до 200 тысяч рублей владельцев, которые допустили, что их питомцы покусали окружающих.



