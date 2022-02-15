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В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за нападение бездомных собак

В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за нападение бездомных собак
Власть, 
Планируется рассмотреть введение штрафов до 200 тысяч рублей

Законопроект, вводящий штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших закон в сфере обращения с животными и для граждан, чьи собаки покусали людей, а также устанавливающий уголовную ответственность в случае, если нападение повлекло тяжкий вред здоровью или смерть, внесут в Госдуму в феврале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

- Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность. … Законопроект внесут (в Госдуму) на этой неделе, —цитирует Бурматова РИА Новости.

Кроме этого, проектом закона предлагается штрафовать до 200 тысяч рублей владельцев, которые допустили, что их питомцы покусали окружающих.

госдума собаки бездомные животные

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