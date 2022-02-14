 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 февраля

13 февраля

Популярное

В Бурятии доработают законопроект о двух «трезвых» сёлах

В Бурятии доработают законопроект о двух «трезвых» сёлах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Если другие «трезвые сёла» обошлись только решением сходов жителей, то два закаменских села просят внести по ним поправки в закон

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в 2021-м году в Бурятии планировалось законодательно запретить продажу алкоголя в двух сёлах Закаменского района – Утата и Далахай. Инициатива предусматривает внесение изменений в статью 5 закона Бурятии «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Однако подготовленный законопроект до сессии Народного Хурала пока не дошёл. Сегодня в пресс-службе парламента Бурятии сообщили, что проект закона будет доработан.

С инициативой о запрете продажи алкоголя выступили сами жители сёл Утата и Далахай, сообщила председатель райсовета Людмила Санжеева. Ещё в апреле 2021 года сельчане обратились к главе Закаменского района с коллективным письмом о полном запрете продажи алкоголя и создания «территории трезвости». В ноябре прошлого года на сессии райсовета идея была поддержана, и было принято решение выйти с законодательной инициативой в Народный Хурал.

Авторы инициативы считают, что запрет на продажу алкоголя станет «одним из путей решения по снижению смертности, алкоголизации, правонарушения, снижения употребления алкоголя, увеличения продолжительности жизни, материальному благосостоянию и здоровому образу жизни».

Предпринимателям, которым торгуют алкоголем, были предложены преференции: освобождение от земельного налога, заключение договоров на поставку продуктов для горячего питания в школах и детских садах. Но договоренность с бизнесменами пока ещё не достигнуто.

Депутат Хурала Дмитрий Швецов указал на некоторое расхождение данных, представленных районным советом депутатов и данными министерства промышленности Бурятии и МВД. Кроме того, он привёл пример «территории трезвости» в Улюнхане Курумканского района. Там со стороны районных властей были введены меры стимулирования, в частности, поселению были выделены средства на строительство спортивной площадки. Затем по этому пути пошли ещё шесть поселений, которые ограничили розничную продажу алкоголя с 9 до 17 часов.

- В данном случае они обошлись решением схода граждан, без необходимости внесения изменения в республиканский закон. Почему вы пошли по тому пути, что необходимо внести изменения в закон касательно только этих двух поселений? В других поселениях ситуация у вас лучше? – задался вопросом Дмитрий Швецов.

Свои замечания в ходе совещания высказали представители прокуратуры, Счётной палаты, министерства промышленности, государственно-правового управления главы и правительства Бурятии и правового управления Народного Хурала.

Так, при разработке законопроекта необходимо учесть множество факторов. Не приведёт ли полный запрет на продажу алкогольной продукции к росту продаж контрафактной и суррогатной продукции и, соответственно, к отравлениям и смертности населения? Не нарушатся ли права предпринимателей, которые, потеряв часть оборота, могут полностью закрыть торговые точки, оставив население без продуктов питания?

Представитель прокуратуры республики Аюна Петухова отметила, что, «нисколько не умаляя социальную значимость законопроекта, не принимаются во внимание требования федерального законодательства». Кроме того, на момент, когда законопроект находился на изучении прокуратуры, отсутствовала оценка регулирующего воздействия.

По мнению участников совещания, концептуальных разногласий в законопроекте нет, но он нуждается в доработке, а после можно вернуться к его рассмотрению.

По итогам совещания было решено, что до 16 февраля районный совет депутатов Закаменского района представит в Народный Хурал заключение об оценке регулирующего воздействия законопроекта, изменённый текст финансово-экономического обоснования к законопроекту, который должен содержать исчерпывающую информацию о выпадающих доходах республиканского и муниципального бюджетов. 17 февраля запланировано рабочее совещание по законопроекту, на котором будут детально рассмотрены все материалы. И уже 18 февраля на заседание профильного комитета Народного Хурала законопроект будет рассмотрен, и по нему будет принято решение.
трезвость законопроект

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии доработают законопроект о двух «трезвых» сёлах
В Бурятии доработают законопроект о двух «трезвых» сёлах
Власть, 14.02.2022
Если другие «трезвые сёла» обошлись только решением сходов жителей, то два закаменских села просят внести по ним поправки в закон
Глава СКР взял на контроль ситуацию со стрельбой в подростков в Бурятии
Глава СКР взял на контроль ситуацию со стрельбой в подростков в Бурятии
Власть, 14.02.2022
Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о произошедшем в Бурятии
Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил руководящую должность
Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил руководящую должность
Власть, 11.02.2022
Виктор Очиров получил пост в Дирекции спортивных сооружений
В Бурятии прокуратуру просят оценить действия тункинских чиновников
В Бурятии прокуратуру просят оценить действия тункинских чиновников
Власть, 10.02.2022
Общественники просят разобраться по поводу действия властей Тункинского района во время зимнего подтопления
Глава Бурятии обсудил с Маратом Хуснуллиным вопросы развития инфраструктуры в республике
Глава Бурятии обсудил с Маратом Хуснуллиным вопросы развития инфраструктуры в республике
Власть, 10.02.2022
Рабочая встреча Алексея Цыденова с заместителем председателя правительства РФ прошла 9 февраля
Депутат Заксобрания Забайкалья издал детскую книгу
Депутат Заксобрания Забайкалья издал детскую книгу
Власть, 10.02.2022
Алексей Саклаков написал книгу стихов собственного сочинения
Прокуратура Бурятии снизила финансовые претензии к экс-главе РАЛХ
Прокуратура Бурятии снизила финансовые претензии к экс-главе РАЛХ
Власть, 10.02.2022
Алексей Щепин по-прежнему заявляет о своей полной невиновности
УФСИН и минспорта Бурятии договорились сотрудничать
УФСИН и минспорта Бурятии договорились сотрудничать
Власть, 10.02.2022
Стороны и подписали соответствующие документы
Глава Бурятии произвёл рокировку с должностями зампредов
Глава Бурятии произвёл рокировку с должностями зампредов
Власть, 09.02.2022
Статус министра экономики повысился
Глава Бурятии поручил вознаградить медиков и волонтёров
Глава Бурятии поручил вознаградить медиков и волонтёров
Власть, 09.02.2022
Поручение Алексей Цыденов отдал на заседании оперштаба
Мэр Улан-Удэ: «Надо будет – дойдём до министра обороны»
Мэр Улан-Удэ: «Надо будет – дойдём до министра обороны»
Власть, 09.02.2022
Игорь Шутенков раскритиковал работу коммунальной службы в военном городке Сосновый Бор
Мэр Улан-Удэ поручил ликвидировать сосульки
Мэр Улан-Удэ поручил ликвидировать сосульки
Власть, 09.02.2022
Игорь Шутенков отреагировал на недавний случай, когда снег с крыши едва не сбросили на ребёнка
В России предложили создать ответственный за похороны госорган
В России предложили создать ответственный за похороны госорган
Власть, 08.02.2022
В профсоюзе работников ритуальных служб призвали создать профильный госорган
В Госдуме предложили ввести ограничение по оформлению сим-карт
В Госдуме предложили ввести ограничение по оформлению сим-карт
Власть, 08.02.2022
Такие меры помогут ограничить мошенников
Трутнев поручил отлавливать и содержать в приютах собак на Дальнем Востоке
Трутнев поручил отлавливать и содержать в приютах собак на Дальнем Востоке
Власть, 08.02.2022
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе потребовал обеспечить безопасность людей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^