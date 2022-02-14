В Бурятии доработают законопроект о двух «трезвых» сёлах

Если другие «трезвые сёла» обошлись только решением сходов жителей, то два закаменских села просят внести по ним поправки в закон
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в 2021-м году в Бурятии планировалось законодательно запретить продажу алкоголя в двух сёлах Закаменского района – Утата и Далахай. Инициатива предусматривает внесение изменений в статью 5 закона Бурятии «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Однако подготовленный законопроект до сессии Народного Хурала пока не дошёл. Сегодня в пресс-службе парламента Бурятии сообщили, что проект закона будет доработан.
С инициативой о запрете продажи алкоголя выступили сами жители сёл Утата и Далахай, сообщила председатель райсовета Людмила Санжеева. Ещё в апреле 2021 года сельчане обратились к главе Закаменского района с коллективным письмом о полном запрете продажи алкоголя и создания «территории трезвости». В ноябре прошлого года на сессии райсовета идея была поддержана, и было принято решение выйти с законодательной инициативой в Народный Хурал.
Авторы инициативы считают, что запрет на продажу алкоголя станет «одним из путей решения по снижению смертности, алкоголизации, правонарушения, снижения употребления алкоголя, увеличения продолжительности жизни, материальному благосостоянию и здоровому образу жизни».
Предпринимателям, которым торгуют алкоголем, были предложены преференции: освобождение от земельного налога, заключение договоров на поставку продуктов для горячего питания в школах и детских садах. Но договоренность с бизнесменами пока ещё не достигнуто.
Депутат Хурала Дмитрий Швецов указал на некоторое расхождение данных, представленных районным советом депутатов и данными министерства промышленности Бурятии и МВД. Кроме того, он привёл пример «территории трезвости» в Улюнхане Курумканского района. Там со стороны районных властей были введены меры стимулирования, в частности, поселению были выделены средства на строительство спортивной площадки. Затем по этому пути пошли ещё шесть поселений, которые ограничили розничную продажу алкоголя с 9 до 17 часов.
- В данном случае они обошлись решением схода граждан, без необходимости внесения изменения в республиканский закон. Почему вы пошли по тому пути, что необходимо внести изменения в закон касательно только этих двух поселений? В других поселениях ситуация у вас лучше? – задался вопросом Дмитрий Швецов.
Свои замечания в ходе совещания высказали представители прокуратуры, Счётной палаты, министерства промышленности, государственно-правового управления главы и правительства Бурятии и правового управления Народного Хурала.
Так, при разработке законопроекта необходимо учесть множество факторов. Не приведёт ли полный запрет на продажу алкогольной продукции к росту продаж контрафактной и суррогатной продукции и, соответственно, к отравлениям и смертности населения? Не нарушатся ли права предпринимателей, которые, потеряв часть оборота, могут полностью закрыть торговые точки, оставив население без продуктов питания?
Представитель прокуратуры республики Аюна Петухова отметила, что, «нисколько не умаляя социальную значимость законопроекта, не принимаются во внимание требования федерального законодательства». Кроме того, на момент, когда законопроект находился на изучении прокуратуры, отсутствовала оценка регулирующего воздействия.
По мнению участников совещания, концептуальных разногласий в законопроекте нет, но он нуждается в доработке, а после можно вернуться к его рассмотрению.
По итогам совещания было решено, что до 16 февраля районный совет депутатов Закаменского района представит в Народный Хурал заключение об оценке регулирующего воздействия законопроекта, изменённый текст финансово-экономического обоснования к законопроекту, который должен содержать исчерпывающую информацию о выпадающих доходах республиканского и муниципального бюджетов. 17 февраля запланировано рабочее совещание по законопроекту, на котором будут детально рассмотрены все материалы. И уже 18 февраля на заседание профильного комитета Народного Хурала законопроект будет рассмотрен, и по нему будет принято решение.
В Бурятии доработают законопроект о двух «трезвых» сёлах
Власть, Фото:
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