С инициативой изъять алкоголь из продажи выступили сами жители сёл
В Бурятии планируют ввести запрет на продажу спиртного в сёлах Утата и Далахай, что находятся в Закаменском районе.
С инициативой стать «трезвыми сёлами» выступили сами местные жители. Вопрос сперва одобрили на своих сессиях сельские депутаты, а затем совет депутатов Закаменского района направил законодательную инициативу в Народный Хурал.
В улусе Утата живут 306 человек. За последние три года там родилось 16 детей, а умерли 20 жителей. В Далахае, с численностью населения в 209 человек, за это же время умерли 22 человека, а родилось всего семь детей. При этом в каждом улусе есть по магазину, где можно купить алкоголь. Во всём Закаменском районе с начала года от поражения печени умерли 19 любителей алкоголя.
«На 1 октября 2021 года в районе выявлено 28 правонарушений по реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, два административных правонарушения в дни запрета продажи. Всего по итогам проверки за этот период изъято 19 литров спиртосодержащей продукции, выявлено 14 фактов нарушений в области реализации алкогольной продукции», - такова информация отдела МВД России по Закаменскому району.
Вопрос о полном запрете продажи спиртного в сельских поселения Утатайское и Далахайское планируют рассмотреть на очередной сессии Народного Хурала.
«Это положительно повлияет на поддержание трезвого образа жизни жителей данных улусов и на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией населения Закаменского района и Бурятии в целом», - говорится в пояснительной записке к документу.
В двух сёлах Бурятии запретят продажу спиртного
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На открытии выставки посетители смогут принять участие в авторском мастер-классе
Об этом сообщил в соцсети губернатор
Вытрезвителей в Улан-Удэ не было уже 10 лет
Будут вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет
Вот уже почти год девушка проходит сложнейшее лечение
Почти 130 пациентов находятся в реанимации
В школах не хватает почти 400 педагогов
Мужчина нашёл карту на улице
В деле разбиралась прокуратура
Односельчане действовали по предварительному сговору
Он установлен казаками в местах боёв гражданской войны
Они откроются 18 декабря
В республике местами сильный холодный вечер
Общество, 09.12.2021
Принять участие могут дети в возрасте до 16 лет
Общество, 09.12.2021
В турнире примут участие спортсмены Забайкалья, Бурятии, Якутии и Краснодарского края