В двух сёлах Бурятии запретят продажу спиртного

С инициативой изъять алкоголь из продажи выступили сами жители сёл



В Бурятии планируют ввести запрет на продажу спиртного в сёлах Утата и Далахай, что находятся в Закаменском районе.



С инициативой стать «трезвыми сёлами» выступили сами местные жители. Вопрос сперва одобрили на своих сессиях сельские депутаты, а затем совет депутатов Закаменского района направил законодательную инициативу в Народный Хурал.



В улусе Утата живут 306 человек. За последние три года там родилось 16 детей, а умерли 20 жителей. В Далахае, с численностью населения в 209 человек, за это же время умерли 22 человека, а родилось всего семь детей. При этом в каждом улусе есть по магазину, где можно купить алкоголь. Во всём Закаменском районе с начала года от поражения печени умерли 19 любителей алкоголя.



«На 1 октября 2021 года в районе выявлено 28 правонарушений по реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, два административных правонарушения в дни запрета продажи. Всего по итогам проверки за этот период изъято 19 литров спиртосодержащей продукции, выявлено 14 фактов нарушений в области реализации алкогольной продукции», - такова информация отдела МВД России по Закаменскому району.



Вопрос о полном запрете продажи спиртного в сельских поселения Утатайское и Далахайское планируют рассмотреть на очередной сессии Народного Хурала.



«Это положительно повлияет на поддержание трезвого образа жизни жителей данных улусов и на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией населения Закаменского района и Бурятии в целом», - говорится в пояснительной записке к документу.











