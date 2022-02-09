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Мэр Улан-Удэ поручил ликвидировать сосульки

Мэр Улан-Удэ поручил ликвидировать сосульки
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Игорь Шутенков отреагировал на недавний случай, когда снег с крыши едва не сбросили на ребёнка

Сегодня, 9 февраля, на планёрном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил руководителям городских районов взять на личный контроль уборку снега и сосулек с крыш многоквартирных домов и социальных объектов. Он обязал обеспечить безопасность при проведении работ и своевременно убирать снег с тротуаров.

 
Сосульки и снег поручено убирать в первую очередь в тех местах, где есть интенсивное движение пешеходного и автомобильного транспорта.

При этом, подчеркнул Шутенков, необходимо обеспечить безопасность работ. Мэр вспомнил про недавний случай на улице Октябрьская, где рабочие, скидывая снег с крыши, едва не травмировали ребёнка. «Это уже не беспечность, а преступная халатность», - прокомментировал мэр.

- Есть случаи, например, на Октябрьской, когда территория не огорожена, знаков нет, скидывают снег, глыбы ледяные с крыши фактически на голову наших жителей. Поэтому безопасность производства работ в первую очередь, – отметил мэр, поручив провести инструктаж со всеми управляющими компаниями.

Также он поручил комитету городского хозяйства провести инструктаж со всеми управляющими компаниями и проконтролировать, чтобы весь снег, который скинули с крыш, убирали с земли.

– Бывает, зачастую скинут и ушли обедать или вовсе оставили до следующего дня. А люди идут и ноги ломают. Это надо всё закончить в ближайшее время, – обратился к главам районов Игорь Шутенков.

Поскольку со следующей недели планируется, что школьники приступят к очному обучению, мэр поручил также подготовить дороги и подъезды к образовательным учреждениям.

– На дороги выйдет много машин. Несмотря на погоду, надо подготовить проезжую часть для большого потока машин, – сказал Шутенков. 
мэр сосульки

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