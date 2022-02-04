В Улан-Удэ снег с крыши едва не упал на ребёнка

Ребёнок не пострадал только чудом



В Улан-Удэ на ребёнка едва не рухнул ком слипшегося снега с крыши. Инцидент случился возле дома по улице Октябрьская. О произошедшем рассказал подписчик паблика ves_ulan_ude_



- Мы вышли из подъезда, ребёнок был со снегокатом. Кусок снега упал прямо на сидение, нам просто повезло, что он стоял рядом, и не успел сесть на снегокат. Вы только представьте, что могло произойти с ребёнком? – негодует подписчик.



Здесь же опубликовали видео, на котором видно, как с крыши рабочие скидывают снег. Комья снега летят прямо на пешеходную дорожку рядом с домом. Территория вокруг не огорожена и не обозначена сигнальной лентой.



«Ребёнок родился под счастливой звездой», - коротко отметили в паблике ves_ulan_ude_.



Согласно правилам благоустройства Улан-Удэ, очистка крыш и козырьков зданий от снега и удаление ледяных образований должны производиться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц; от сосулек - в течение трёх календарных дней с момента их обнаружения.



В период оттепели производится постоянное обследование крыш, балконов, лоджий, карнизов, других элементов фасада здания на предмет наличия ледяных образований.



Очистка от сосулек должна производиться в течение дня с момента обнаружения. Сброшенные с кровель на пешеходные дорожки снег и наледь подлежат немедленной уборке.



Согласно статье 21 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» за нарушение требований по содержанию фасадов предусмотрена административная ответственность. Размер административного штрафа составляет: для граждан – от 4 до 5 тысяч, для должностных лиц - от 15 до 25 тысяч рублей, юридических - от 60 до 110 тысяч рублей.

