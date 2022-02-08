В Госдуме предложили ввести ограничение по оформлению сим-карт

Такие меры помогут ограничить мошенников



Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил определить предельно допустимое количество мобильных телефонных номеров, оформляемых на одного гражданина. Письмо направлено на имя главы минцифры Максута Шадаева, сообщает RT.



- В последние годы был принят ряд поправок в части ужесточения контроля в сфере предоставления услуг мобильной связи. С 2014 года оформить сим-карту граждане могут только с указанием паспортных данных, а с 2018-го операторы обязаны отказывать в услугах абонентам, которые не прошли идентификацию, - отметил парламентарий.



Периодически недобросовестные представители дилерских компаний массово оформляют сим-карты на паспортные данные ничего не подозревающего клиента. В итоге данные мобильные номера оказываются в распоряжении неустановленных третьих лиц, которые в том числе могут использовать их в мошеннических целях.



- В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения лимита: ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами совокупно у всех операторов мобильной связи, а также рассмотреть возможность создания единой информационной системы мобильных операторов для реализации учёта количества телефонных номеров, оформленных на одно и то же лицо, — говорится в обращении Матвейчева.



