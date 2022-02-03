«Говорит даже лучше, чем некоторые земляки», - отмечают пользователи
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с праздником Белого месяца на бурятском языке. Видео с обращением глава края опубликовал 2 февраля на своей странице в Instagram.
Видеоролик с поздравительной речью Осипова быстро распространился по различным бурятским пабликам. Жители Бурятии пришли в восторг от стараний забайкальского губернатора, отмечая его неплохое произношение:
«Говорит даже лучше, чем некоторые земляки», «Молодец, губернатор», «А Цыденов все равно лучше», «Ну, с каждым годом его бурятский прогрессирует. В данном видео уже 19 ошибок, в прошлом было 27», - такие комментарии оставили под видеопостом читатели пабликов.
На личной странице Александра Осипова видеоролик набрал свыше 23 тысяч просмотров, а комментарии оставили 110 пользователей Instagram.
Это не первая речь на бурятском языке от забайкальского губернатора. В прошлом году он уже зачитывал на видео «уреэл» (благопожелание) к Сагаалгану.
Президент Путин направил Осипова в Забайкальский край осенью 2018 года, после досрочной отставки прежнего губернатора Натальи Ждановой. До этого он занимал пост первого замминистра по развитию Дальнего Востока. Первое время Александр Осипов трудился на посту губернатора с приставкой «и.о». В 2019 году уверенно выиграл выборы, получив почти 90% голосов избирателей.
Губернатор Забайкалья поздравил с Сагаалганом на бурятском языке
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