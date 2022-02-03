 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

Губернатор Забайкалья поздравил с Сагаалганом на бурятском языке

Власть, 
«Говорит даже лучше, чем некоторые земляки», - отмечают пользователи

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с праздником Белого месяца на бурятском языке. Видео с обращением глава края опубликовал 2 февраля на своей странице в Instagram.

Видеоролик с поздравительной речью Осипова быстро распространился по различным бурятским пабликам. Жители Бурятии пришли в восторг от стараний забайкальского губернатора, отмечая его неплохое произношение:

«Говорит даже лучше, чем некоторые земляки», «Молодец, губернатор», «А Цыденов все равно лучше», «Ну, с каждым годом его бурятский прогрессирует. В данном видео уже 19 ошибок, в прошлом было 27», - такие комментарии оставили под видеопостом читатели пабликов.

На личной странице Александра Осипова видеоролик набрал свыше 23 тысяч просмотров, а комментарии оставили 110 пользователей Instagram.

Это не первая речь на бурятском языке от забайкальского губернатора. В прошлом году он уже зачитывал на видео «уреэл» (благопожелание) к Сагаалгану.

Президент Путин направил Осипова в Забайкальский край осенью 2018 года, после досрочной отставки прежнего губернатора Натальи Ждановой. До этого он занимал пост первого замминистра по развитию Дальнего Востока. Первое время Александр Осипов трудился на посту губернатора с приставкой «и.о». В 2019 году уверенно выиграл выборы, получив почти 90% голосов избирателей. 
Сагаалган губернатор бурятский язык

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бывший замглавы МВД Бурятии получил высокую должность
Бывший замглавы МВД Бурятии получил высокую должность
Власть, 03.02.2022
Приказ о назначении Олега Калинкина подписал президент
Экс-мэр Улан-Удэ блеснул игрой на цифровом пианино
Экс-мэр Улан-Удэ блеснул игрой на цифровом пианино
Власть, 03.02.2022
Александр Голков необычно поздравил с Новым годом по лунному календарю
Мэр Улан-Удэ пожелал, чтобы год Тигра был «сильным и энергичным»
Мэр Улан-Удэ пожелал, чтобы год Тигра был «сильным и энергичным»
Власть, 02.02.2022
Игорь Шутенков поздравил земляков с Сагаалганом
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Сагаалганом
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Сагаалганом
Власть, 02.02.2022
Сегодня отмечается наступление года Синего Тигра
Видео: Глава Бурятии поздравил с Сагаалганом
Видео: Глава Бурятии поздравил с Сагаалганом
Власть, 02.02.2022
На рассвете Бурятия встретила наступление Нового года по лунному календарю
Министр спорта Забайкалья покинул свой пост
Министр спорта Забайкалья покинул свой пост
Власть, 01.02.2022
В настоящее время обязанности руководителя ведомства исполняет его зам
Под постом главы Бурятии развернулась дискуссия
Под постом главы Бурятии развернулась дискуссия
Власть, 31.01.2022
Глава и правительство Бурятии отвечали в Instagram на комментарии пользователей
В России хотят запретить уничтожение продуктов
В России хотят запретить уничтожение продуктов
Власть, 31.01.2022
Конфискованную, но пригодную в пищу еду хотят использовать по назначению
Министр здравоохранения Бурятии проверила ситуацию с очередями к врачам
Министр здравоохранения Бурятии проверила ситуацию с очередями к врачам
Власть, 31.01.2022
Главной проблемой амбулаторных центров названа нехватка персонала
УФССП «засекретило» данные о виновнике потопа в квартире улан-удэнки
УФССП «засекретило» данные о виновнике потопа в квартире улан-удэнки
Власть, 31.01.2022
В пресс-релизе от судебных приставов оказалась пропущена, пожалуй, самая важная информация
В Совете Федерации назвали сильные козыри Бурятии
В Совете Федерации назвали сильные козыри Бурятии
Власть, 28.01.2022
Сенаторы оценили итоги Дней Бурятии в Совете Федерации
В Бурятии увольняется руководитель агентства лесного хозяйства
В Бурятии увольняется руководитель агентства лесного хозяйства
Власть, 28.01.2022
Указ об увольнении подписал глава Бурятии
Экс-чиновника мэрии Иркутска осудили за взятки условно
Экс-чиновника мэрии Иркутска осудили за взятки условно
Власть, 28.01.2022
Начальник отдела дважды брал взятки от строительной фирмы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^