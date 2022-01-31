Под постом главы Бурятии развернулась дискуссия

30 января глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел помещения нового регионального центра единоборств в 103 микрорайоне, где развернули временный амбулаторный центр для пациентов с ОРВИ и COVID-19. Как сообщал «Байкал-Daily», центр будет обслуживать до шести тысячи человек.
Своими впечатлениями глава поделился на странице в Instagram.
- Центр сможет обслуживать до шести тысяч человек - жителей 100-х кварталов. Условия несравнимо лучше. Площади огромные, есть возможность организовать для людей комфортные условия, дистанцирование, - написал Алексей Цыденов.
По его словам, поскольку сейчас коронавирус у большинства заболевших протекает легко, то первичное звено - поликлиники и амбулатории - принимает в разы больше пациентов.
- Организуем шаговую доступность, изыскиваем площади новые. Прошу вас потерпеть все неудобства, а также беречься и беречь родных, чтобы быстрее выйти из этой волны болезни, - написал глава Бурятии.
В комментариях подписчики задавали наболевшие вопросы. На многие из них дали ответы. В частности, местные жители поинтересовались судьбой тренировочного зала для гимнастики.
«Столько всего построили для единоборств, а другие виды спорта? Уже около 10 лет родители и дети просят помещение для гимнастики, как специально никто не слышит, а потом спрашивают: почему отсюда уезжают? А что тут делать нашим детям? Когда предлагают только борьбу и стрельбу из лука», - написала одна из подписчиц.
Ей ответ в комментариях дал сам Алексей Цыденов. Он заверил, что в центре единоборств предусмотрены помещения для гимнастики. «Уже предусмотрели это. Потолки по высоте соответствуют», - написал глава Бурятии.
Здесь же в комментариях министерство спорта Бурятии сообщило, что открытие объекта запланировано на март.
Также было много других вопросов, связанных со спортом. Обеспокоенные футбольным будущим республики писали: «И футбольного дома спорта нет... Дети до первого снега на улице занимаются... простывают! Помогите юным футболистам!»
Пресс-служба республиканского правительства в ответ сообщила, что этот вопрос уже решается. На сегодня подыскивают подходящие земельные участки.
- В настоящее время министерством спорта и молодёжной политики Бурятии прорабатывается вопрос об устройстве типового спортивного плоскостного сооружения с защитным тентовым покрытием от атмосферных осадков (два футбольных манежей). На данный момент ведётся работа по поиску земельного участка под устройство данных сооружений, - говорится в ответе пресс-службы правительства.
Другой житель Бурятии обеспокоился судьбой горнолыжного центра «Снежинка» и отсутствием нормальных условиях для горнолыжного спорта:
«Действительно, одна борьба кругом, и помощь только для борьбы! Сколько лет без толку, горнолыжный центр «Снежинка» просит помощи у депутатов с просьбой модернизации. Так как в нашем регионе на сегодняшний день отсутствует инфраструктура горнолыжного туризма! У наших соседей в Иркутской области 12 горнолыжных центров! 10 в Красноярском крае, даже в Забайкальском крае два склона, оборудованные всеми необходимыми техсредствами».
В правительстве в ответ заверили, что сообщение принято в работу: «Ожидайте, пожалуйста, ответ».
Помимо спортивных вопросов, люди задавали главе и другие. Например, жительница Кабанского района пожаловалась на протекающую крышу многоквартирного дома.
«Крыша в многоквартирном доме течёт, жителей будто не слышат, плесень повсюду... Капремонт будут делать только в 30-40 году... Помогите нам!» – просила помощи сельчанка.
Пресс-служба правительства Бурятии запросила у женщины точный адрес дома.
Крик о помощи написал улан-удэнец из-за железнодорожного переезда на улице Бабушкина, где образуются постоянные пробки.
«Решите проблему с жд переездом!», - написал житель Улан-Удэ.
Также по запросу пресс-службы он уточнил, о каком переезде идёт речь: «По улице Бабушкина в сторону сотых кварталов. Люди постоянно стоят в пробке из-за этого железнодорожного переезда».
Прозвучало немало сомнений по поводу открытия новых амбулаторий для ковид-больных.
На это пресс-служба правительства поясняла: «К сожалению, ковид - это не обычная простуда или грипп. Здесь разные возбудители, симптоматика и течение. При этом ковид протекает тяжелее, что было отмечено с начала пандемии, когда ещё не было прививок».
Львиная доля комментаторов оставляет хвалебные отзывы: «Мощно и грандиозно реализованная властями города и региона ещё одна мечта жителей города!», «Супер, здоровье, счастье вам и вашей семье + жителям Бурятии, здоровья и процветания», «Надеемся, он поможет людям в это сложное время и затем будет выполнять свою основную функцию!», «Как хорошо, что у нас есть такой замечательный глава! Здоровья, успехов, воплощения всех желаний вам, Алексей Самбуевич!», «Молодец, большая умница наш глава Республики Алексей Самбуевич».