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В Иркутской области задержали ещё трёх чиновников по делу о взятке при строительстве школы

В Иркутской области задержали ещё трёх чиновников по делу о взятке при строительстве школы
Власть,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ранее был задержан заместитель мэра района

В Иркутской области задержали ещё трёх фигурантов по делу о получении взятки при возведении школы-детского сада в посёлке Большое Голоустное. Задержаны председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению (КУМИ) администрации Иркутского района, заместитель председателя КУМИ по капитальному строительству и начальник отдела обеспечения деятельности КУМИ.

- Сейчас их допрашивают следователи, - сообщает СУ СКР по Иркутской области.

26 января этому делу был задержан заместитель мэра Иркутского района, а также его подчинённый – начальник отдела капитального строительства комитета по управлению муниципальным имуществом.

По версии следствия, чиновники получили 13 миллионов рублей от руководителя фирмы за покровительство при строительстве школы. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».

Накануне суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. 
взятка

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