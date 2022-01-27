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В России законодательно усилят ответственность за побои

В России законодательно усилят ответственность за побои
Власть,  Фото:pexels.com
Законопроект принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий ответственность за нанесение побоев для тех, у кого уже есть судимость за преступления, совершённые с применением насилия, сообщается на сайте Госдумы.

В соответствии с поправками, за побои, которые совершаются в третий и более раз, преступнику будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные – до одного года, ограничение свободы до одного года или арест сроком до шести месяцев.

Побоями считаются повреждения, не причинившие вреда здоровью человека, например, ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей и другое.

Отмечается, что система наказания за них сейчас двухступенчатая. Согласно действующему законодательству, за нанесение побоев виновный в первый раз наказывается штрафом в размере до 30 тысяч рублей или административным арестом на 10–15 суток. За повторные побои наступает уже уголовная ответственность: штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные — до шести месяцев или арест сроком до трех месяцев.

Однако, если побои наносятся уже, к примеру, третий раз, нарушителя снова привлекают к административной ответственности.

- Нельзя игнорировать предшествующую судимость за побои, поскольку она свидетельствует о повышенной общественной опасности. Это указывает на склонность к разрешению конфликтов насилием и устойчивую форму поведения виновного. Налицо законодательный пробел, который должен быть устранен рассматриваемым законопроектом, - заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Кроме того, в первом чтении были одобрены изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым, потерпевшие от побоев не будут платить пошлины при подаче заявления в суд о возмещении вреда — в том числе и тогда, когда побои квалифицируются как административное правонарушение.

побои госдума

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