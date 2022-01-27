Законопроект принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий ответственность за нанесение побоев для тех, у кого уже есть судимость за преступления, совершённые с применением насилия, сообщается на сайте Госдумы.
В соответствии с поправками, за побои, которые совершаются в третий и более раз, преступнику будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные – до одного года, ограничение свободы до одного года или арест сроком до шести месяцев.
Побоями считаются повреждения, не причинившие вреда здоровью человека, например, ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей и другое.
Отмечается, что система наказания за них сейчас двухступенчатая. Согласно действующему законодательству, за нанесение побоев виновный в первый раз наказывается штрафом в размере до 30 тысяч рублей или административным арестом на 10–15 суток. За повторные побои наступает уже уголовная ответственность: штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные — до шести месяцев или арест сроком до трех месяцев.
Однако, если побои наносятся уже, к примеру, третий раз, нарушителя снова привлекают к административной ответственности.
- Нельзя игнорировать предшествующую судимость за побои, поскольку она свидетельствует о повышенной общественной опасности. Это указывает на склонность к разрешению конфликтов насилием и устойчивую форму поведения виновного. Налицо законодательный пробел, который должен быть устранен рассматриваемым законопроектом, - заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Кроме того, в первом чтении были одобрены изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым, потерпевшие от побоев не будут платить пошлины при подаче заявления в суд о возмещении вреда — в том числе и тогда, когда побои квалифицируются как административное правонарушение.
В России законодательно усилят ответственность за побои
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 27.01.2022
Законопроект принят в первом чтении
11 коротких видео пока собрали более 21 тысячи лайков
Активисты ОНФ добиваются включения их в приёмочную комиссию
Алексей Цыденов пояснил, что холод и голод могут разозлить любую, даже на вид безобидную, собаку
Работы по сетям водоснабжения приняли, когда ещё не были завершены
Вячеслав Дамдинцурунов продемонстрировал накачанный торс на одном из снимков
Обзор от экспертов телеграмм-канала «БАМ» за 25 января подчеркивает основные проблемы регионов
Улицы в республике решено очистить от больших и опасных собак
Забавное видео снял преподаватель китайского языка
Вопрос Алексей Цыденов поднял на Днях Бурятии в Совете Федерации
Александр Бастрыкин поручил проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства для повышения безопасности населения
Парламентарии заинтересованы в укреплении двусторонних связей России и Монголии
Им стал Роман Колесов
Вопрос подняли вопрос после гибели семилетней девочки
Они начнутся сегодня, 24 января, и продлятся до 26 января