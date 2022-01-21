Заявки принимаются до конца января
Министерство здравоохранения Бурятии объявило конкурс на должность главного врача Баргузинской центральной районной больницы.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года временно исполняющим обязанности главного врача Баргузинской центральной районной больницы был назначен Валерий Амагыров, известный в Бурятии врач, более десяти лет возглавлявший БСМП. Назначение было вызвано длительной болезнью тогдашнего главврача Алексея Карлова.
В декабре 2021 года Валерий Амагыров занял пост заместителя министра здравоохранения Бурятии.
К претенденту на должность главврача больницы предъявлены следующие требования:
- высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»;
- послевузовское профессиональное образование;
- дополнительное профессиональное образование (сертификат по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»).
⠀
Заявки принимаются с 18 до 31 января.
В Бурятии ищут главврача для Баргузинской больницы
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Законопроект подготовила ЛДПР
Опубликованы требования к кандидатам на пост главного врача
Эксперты считают, что для рынка труда в ближайшее время будет характерная высокая конкуренция за работников
Алексей Цыденов пострелял на открытии школы №5 в Сосновом Бору
Иван Козырев регулярно пополняет банк крови
Глава Бурятии признал, что ремонт старого здания, где находится центр помощи детям, не имеет смысла
Верховный суд Бурятии вынес решение по делу Баира Жалсанова
Жаргал Цыбиков провёл под стражей год
Алексей Цыденов призывает делать ревакцинацию вовремя
Власть, 17.01.2022
«Вирус не уйдёт, он меняет форму, штаммы, «омикрон» уже пришёл в Бурятию», - напомнил Алексей Цыденов
Власть, 17.01.2022
Общая сумма инвестиций может превысить 300 млрд рублей
Власть, 14.01.2022
Хо Ён Гён назвал это первым шагом к экономическому процветанию в Северо-Восточной Азии
Власть, 14.01.2022
Павел Волков зашёл в музей в 15.00 и вышел из него в 21.00
Власть, 13.01.2022
В Национальном туристическом рейтинге регион занял 15-ое место
Власть, 13.01.2022
Заявки подали более 800 кандидатов