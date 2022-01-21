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В Бурятии ищут главврача для Баргузинской больницы

В Бурятии ищут главврача для Баргузинской больницы
Власть,  Фото:pexels.com
Заявки принимаются до конца января

Министерство здравоохранения Бурятии объявило конкурс на должность главного врача Баргузинской центральной районной больницы.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года временно исполняющим обязанности главного врача Баргузинской центральной районной больницы был назначен Валерий Амагыров, известный в Бурятии врач, более десяти лет возглавлявший БСМП. Назначение было вызвано длительной болезнью тогдашнего главврача Алексея Карлова. 

В декабре 2021 года Валерий Амагыров занял пост заместителя министра здравоохранения Бурятии

К претенденту на должность главврача больницы предъявлены следующие требования:

- высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»;
- послевузовское профессиональное образование;
- дополнительное профессиональное образование (сертификат по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»).

Заявки принимаются с 18 до 31 января. 
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